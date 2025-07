Badespaß für alle – barrierefreier Zugang am Feldmochinger See

Das Baureferat hat am Feldmochinger See im Münchner Norden einen neuen barrierefrei zugänglichen Badesteg und einen barrierefreiem Liegebereich errichtet. Der Steg ist eine wichtige Verbesserung zur Teilhabe für Menschen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten, die nun leichter ins kühlende Nass eintauchen und baden können. Ein stabiles Geländer erhöht die Sicherheit und gestaltet die Nutzung komfortabler. Die Maßnahme ist Teil eines Maßnahmenpakets des Stadtrats, das die Inklusion von Menschen mit Behinderung stärkt. Darunter befinden sich unter anderem barrierefreie Einstiegshilfen an fünf der Münchner Badeseen. Neben den barrierefreien Badestegen hat das Baureferat am Feldmochinger See auch neue barrierefreie Pkw-Stellplätze eingerichtet sowie das Wegesystem vom Parkplatz zum Badesteg optimiert und stufenfrei gestaltet. Außerdem hat das Baureferat (Gartenbau) extra ausgewiesene, barrierefreie Aufenthaltsbereiche neu geschaffen. Als Ergänzung folgt dort 2026 eine behindertengerecht ausgebaute öffentliche Toilettenanlage, die auch als Umkleidekabine genutzt werden kann. Sie erhält zudem einen außenliegenden Trinkwasserspender.

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Teilhabe darf kein Vielleicht sein, sie ist ein Muss. Der Stadtrat hat mit seinem Maßnahmenpaket ein klares Zeichen für die Inklusion in München gesetzt, das wir als Baureferat gerne und mit Nachdruck baulich in die Tat umsetzen. Rechtzeitig vor den Sommerferien steht nun am Feldmochinger See dem Badespaß für alle im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Weg.“

Der städtische Beraterkreis für Barrierefreies Planen und Bauen war eng in die Planungen eingebunden. Ein nächster barrierefreier Badesteg für den Fasaneriesee ist bereits im Bau. Folgen sollen entsprechende barrierefreie Zustiegsmöglichkeiten auch am Lußsee, Lerchenauer See und am städtischen Badegebiet „Paradies“ am Starnberger See.