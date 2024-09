Am Samstag, 31.08.2024 gegen 16:45 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Badeunfall am Langwieder See verständigt.

Hierbei ist ein 77-Jähriger Mann beim Schwimmen plötzlich untergegangen und musste durch Rettungskräfte aus dem Wasser gerettet werden.

Er kam unter laufender Reanimation in ein Münchner Krankenhaus, wo er am selben Abend verstarb.

Die Münchner Kriminalpolizei, Kommissariat 12 (Todesermittlungen), hat die weiteren Er-mittlungen übernommen.