Bahnverkehr auf bayerischen Regionalstrecken im Alpenraum – Update: Erste Streckenfreigaben

Die Einsatzkräfte von DB Netz können perspektivisch für folgende Strecken wieder grünes Licht geben:

– Zwiesel – Deggendorf (Waldbahn/Länderbahn)

– Traunstein – Waging (Südostbayernbahn)

– Traunstein – Ruhpolding ab 16 Uhr wieder frei

– Wolfratshausen – Ebenhausen-Schäftlarn (S7)

Instandsetzung Oberleitung bis ca 18 Uhr abgeschlossen.

– Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald

Aufnahme Regelbetrieb bis Mittenwald ab Dienstag, 8. Januar zum Betriebsbeginn.

Weiterfahrt ins ÖBB-Netz (Seefeld/Innsbruck) wegen Lawinenwarnung der östr. Behörden vorerst nicht möglich. Das gilt ebenso für die Strecke Garmisch-Reutte (Tirol)

Oberland:

Derzeit laufen Erkundungsfahrten der Bayerischen Oberlandbahn gemeinsam mit Fachleuten von DB Netz. Hierbei muss geprüft werden, ob sicherheitsrelevante Leit- und Sicherungstechnik sowie Weichenverbindungen einwandfrei funktionieren.

Bischofswiesen – Berchtesgaden:

Schneebruch hat zum Bruch eines Oberleitungsmastes geführt. Diese Reparatur wird bis Donnerstag dauern.

Update 8:35 h: Problematisch zeigt sich der nass-schwere Schnee auch beim Räumen der Gleise: Hier sind Weichen mit Eisschnee überzogen und festgesetzt. Sie müssen dann von Räumtrupps von Hand freigeräumt werden. Derzeit sind alle verfügbaren bayerischen Einsatzkräfte der DB Netz AG im Raum Oberbayern.

Allgäu: Wegen Räumarbeiten und hohen Schneemengen an Bahnübergängen kann es auf den Strecken im Allgäu zu Bahnübergangsstörungen kommen. Das kann Verspätungen und einzelne Zugausfälle nach sich ziehen.

Stand 6:30 h: Witterungsbedingt kommt es aufgrund der starken Schneefälle in Oberbayern zu folgenden Verkehrsbeeinträchtigungen auf Regionalstrecken. Der Fernverkehr in Bayern ist nicht betroffen (Ausnahme: Züge von und nach Österreich und Italien). Vor allem Bäume, die unter der Schneelast gebrochen sind und in die Gleis- und Oberleitungsanlagen gefallen sind, behindern in einzelnen Teilen den Bahnbetrieb.

Die Bahn empfiehlt, vor Antritt der Reise sich über www.bahn.de oder den DB-Navigator auf dem Smartphone zu informieren.

Folgende Störungen sind aktuell gemeldet.

Garmisch-Partenkirchen – Reutte/Tirol

Nach der Lawinenwarnung können vereinzelt Pendelzüge bis Mittenwald angeboten werden. Ab Mittenwald fahren Züge nach wie vor nicht weiter Richtung Seefeld/Innsbruck.

Nach der Lawinenwarnung können vereinzelt Pendelzüge bis Mittenwald angeboten werden. Ab Mittenwald fahren Züge nach wie vor nicht weiter Richtung Seefeld/Innsbruck. Wolfratshausen – Icking (S 7)

Weiterhin Baum im Gleis. Ein Busnotverkehr wird organisiert.

Zu Beeinträchtigungen kommt es auch auf Strecken, die nicht von DB Regio betrieben werden. Über die Betriebsaufnahme entscheidet das jeweilige Verkehrsunternehmen in eigener Verantwortung.