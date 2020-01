Willkommen zum internationalen Tanzevent der Extraklasse in München. In den Sälen des Deutschen Theaters präsentiert Ihnen das Gelb-Schwarz-Casino München zwei außergewöhnliche Ballturniere. Das GSC heißt Sie herzlich willkommen zum Europapokal in den Lateinamerikanischen Tänzen und zum Sparda-Jugend-Cup in den Standardtänzen.

Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr | festliche Abendkleidung | Heiner Ohnheiser und seine Tornados |

Tickets: www.muenchenticket.de