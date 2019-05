Banküberfall in der Arnulfstraße: Täter auf der Flucht – Wer kennt diesen Mann?

Am 14.05.2019 gegen 17.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Bank in der Arnulfstraße. Dort forderte er nonverbal die Herausgabe von Bargeld, indem er einen beschriebenen Zettel vorzeigte, dessen Text seine Forderung nach Geld ausdrückte sowie eine Drohung durch eine angeblich mitgeführte Bombe.

Nachdem ihm über zehntausend Euro ausgehändigt wurden, verließ er nach dem jetzigen Ermittlungsstand zu Fuß den Tatort.

Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Sofort wurden von der Münchner Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet eingeleitet, an denen über 45 Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren.

Werbung / Anzeige

Die gezielte Fahndung wurde gegen 19.20 Uhr erfolglos beendet.

Nach dem momentanen Ermittlungsstand war der Täter nicht bewaffnet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, arabisch aussehend, schwarze Haare, dunkler Bart, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, dunkler Hose, weißen Turnschuhen, dunklem Käppi, trug hellgrüne/beige Tasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wem ist zur angegebenen Tatzeit eine verdächtige Person in der Arnulfstraße oder in der näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.