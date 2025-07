Barrierefreiheit auf dem Oktoberfest 2025

Nachdem es seit dem vergangenen Jahr auf der Unterseite „Barrierefreiheit“ von oktoberfest.de individuelle Karten der großen Festzelte gibt, folgen 2025 Karten der Kleinen Festzelte, sofern sie barrierefreie Angebote haben. Die Karten beinhalten eine Verortung der barrierefreien Zugänge, der behindertengerechten Sitzplätze und auch der barrierefreien Toiletten. Zusätzlich sind die wichtigsten Zugänge über what3words verortet. Dieses Ortungssystem wird bereits von Sicherheitskräften wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten zur Ortung und Standortbestimmung genutzt. What3words teilt die Welt in 3 x 3 Meter große Quadrate auf und weist jedem Quadrat eine eigne Adresse aus einer einzigartigen Kombination aus drei Wörtern zu. So lassen sich präzise Standorte einfach finden, teilen und speichern.

Und so sieht das aus: ///geld.abkühlen.schaffen ///haar.niemand.nadel ///absagen.günstige.riechen

Am 22. September wird eine Gruppe der Pfennigparade im Rahmen der Aktion „Schichtwechsel“ zu Besuch auf das Oktoberfest kommen, nachdem sie bereits das Referat für Arbeit und Wirtschaft kennengelernt hat. Sie werden bei einem Presserundgang die barrierefreien Angebote auf der Wiesn unter die Lupe nehmen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Schichtwechsel“ lässt Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag ihren Arbeitsplatz tauschen, um die jeweils andere Arbeitswelt kennenzulernen. Durch diesen Perspektivwechsel sollen Vorurteile abgebaut und gegenseitiges Verständnis gefördert werden. Außerdem trägt das Format dazu bei, die Vielfalt und Qualität der Arbeit von Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen und Inklusion im Arbeitsleben zu stärken. Auch der Veranstalter, das Referat für Arbeit und Wirtschaft, ist ständig dabei, die bestehenden Feststraßen barrierefrei umzubauen. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Straße 1 und in diesem Jahr wurden die Straßen 2 und 3 barrierefrei und gleichzeitig die Infrastruktur erneuert. Am Ende der Schaustellerstraße (Richtung Paulskirche) wird in diesem Jahr neu eine große Toilettenanlage, inklusive eines behindertengerechten WCs, errichtet.

Inzwischen gibt es zehn Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser auf dem Gelände. Diese befinden sich unter anderem auf der Oidn Wiesn, an den Toilettenanlagen, am Eingang des Familienplatzls und am Eingang am Esperantoplatz. Zusätzlich gibt es auch einen Brunnen beim Weißbierkarussell der Familie Fahrenschon (Matthias-Pschorr-Straße 6). Neu eröffnet wurden im April 2025 auch die Trinkwasserbrunnen am St.Pauls-Platz und bei der neuen Toilettenanlage am U-Bahnhof Theresienwiese.