Bauarbeiten auf der Stammstrecke: Umfangreiche Fahrplanänderungen an zwei Wochenenden im Mai

Die Deutsche Bahn baut für eine Starke Schiene im Knoten München. Neben dem Ausbau der Infrastruktur steht dabei die Instandhaltung im Fokus. Für S-Bahn-Fahrgäste bedeutet das umfangreiche Fahrplanänderungen an zwei Wochenenden im Mai.

Von Freitag, 3. Mai, durchgehend bis Montag, 6. Mai, steht das turnusmäßige Instandhaltungswochenende mit Sperrung der gesamten Stammstrecke an. Die DB bündelt unterschiedlichste Baumaßnahmen und arbeitet an Gleisen, Weichen und in den Bahnhöfen sowie am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Am langen Pfingstwochenende von 17. Mai bis 21. Mai baut die DB in Laim für die 2. Stammstrecke und die Sendlinger Spange. Unter anderem laufen dafür Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie an Brückenbauwerken und Oberleitungsanlagen. Tagsüber fahren weniger Linien, nachts sind die Gleise komplett gesperrt.

So fahren die S-Bahnen: Alle Details zu den beiden betroffenen Wochenenden

An beiden Wochenenden sorgt die S-Bahn für ein umfassendes Ersatzkonzept mit verstärkten MVG-Linien und Ersatzverkehr. Nachfolgend die Details zu den beiden Wochenenden:

Wochenende 3. bis 6. Mai: Komplettsperrung der Stammstrecke