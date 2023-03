Bauarbeiten: Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke an den Ostertagen

Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof • Geänderte Linienwege

Wegen Bauarbeiten für die 2. Stammstrecke kommt es von Gründonnerstag, 6. April (22.30 Uhr) durchgehend bis Dienstag, 11. April 2023 (4.40 Uhr) zu umfangreichen Fahrplanänderungen auf fast allen S-Bahn-Linien. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof besteht dann Schienenersatzverkehr (SEV).

Änderungen auf den S-Bahn-Linien

Die S-Bahnen beginnen und enden vorzeitig, nur die S7 fährt regulär:

Die S1 fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die Züge im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt.

fährt nur ab/bis Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fahren die Züge im Halbstundentakt und ohne Zwischenhalt. Die S2 West fährt im Halbstundentakt und nur ab/bis Hauptbahnhof. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Die S2 Ost fährt nur ab/bis Hackerbrücke (Nacht 9./10. April ab/bis Leuchtenbergring).

fährt im Halbstundentakt und nur ab/bis Hauptbahnhof. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof entfallen. Die fährt nur ab/bis Hackerbrücke (Nacht 9./10. April ab/bis Leuchtenbergring). Die S3 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. In der Nacht 9./10. April entfällt die S3 zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. In der Nacht 9./10. April entfällt die S3 zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing und entfällt auf dem restlichen Linienabschnitt.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing und entfällt auf dem restlichen Linienabschnitt. Die S6 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die S7 fährt regulär. (In der Nacht 9./10. April entfällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten außerdem nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke.)

fährt regulär. (In der Nacht 9./10. April entfällt die S7 zwischen Hauptbahnhof und Giesing und die Züge halten außerdem nicht an den Stationen Heimeranplatz, Donnerbergerbrücke und Hackerbrücke.) Die S8 entfällt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.

Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof bietet die S-Bahn einen Schienenersatzverkehr an. Die Busse fahren alle 10 Minuten, in den späten Nachtstunden alle 20 Minuten. An einigen Stationen hat sich die Lage der SEV-Haltestellen geändert. Informationen und Lagepläne gibt es auf der Webseite der S-Bahn.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof können Fahrgäste alternativ den Regionalverkehr nutzen, auch hier kommt es bei einigen Verbindungen zu Fahrplanänderungen.

S-Bahn München informiert umfassend über Fahrplanänderungen

Die S-Bahn München informiert über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gibt es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auch auf s-bahn-muenchen.de/baustellen sind Details zu finden. Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.

Linienverlauf während der Bauarbeiten von 6. bis 11. April