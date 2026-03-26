Bauarbeiten für neue Stellwerke zwischen Mühldorf und München: Busse statt Züge in den Osterferien

Fahrplanänderungen vom 27. März bis 13. April 2026 • Ersatzverkehr zwischen Mühldorf und München Ost • Zusätzliche Direktbusse nach Messestadt Ost mit Anschluss zur U2

Aufgrund umfangreicher Stellwerksarbeiten können in den Osterferien keine Züge der Südostbayernbahn (SOB) zwischen Mühldorf und München Hauptbahnhof verkehren. Die SOB setzt ersatzweise Busse ein.

Mit den aktuellen Arbeiten bereitet die DB InfraGO die weitere Umstellung auf die moderne elektronische Stellwerkstechnik (ESTW) entlang der Strecke vor. Bis Anfang 2027 werden die letzten mechanischen Stellwerke auf der Bahnverbindung München–Mühldorf ersetzt. Mit der neuen Technik soll die Infrastruktur langfristig stabiler, flexibler und weniger störanfällig werden.

Von Freitag, 27. März 2026, ab 20 Uhr, durchgehend bis Montag, 13. April 2026, um 05:20 Uhr, entfallen alle Regionalzüge auf der gesamten Strecke zwischen Mühldorf und München Hbf. Ersatzweise verkehren Busse für die Fahrgäste. Neben einem Ersatzverkehr mit Halt an allen Stationen zwischen Mühldorf und München Ost setzt die Südostbayernbahn dabei auch Direktbusse von/zur Messestadt Ost sein. Dort besteht mit der U2 eine gute Fahrtmöglichkeit zur Innenstadt.

Ersatzverkehr im Überblick:

Zwischen Mühldorf und München Ost (Friedenstraße) verkehren Busse mit Halt an allen Unterwegsstationen.

Zwischen Mühldorf, Ampfing und Messestadt Ost verkehren Direktbusse. (Hinweis: In Fahrtrichtung Mühldorf halten die Busse in Ampfing nur zum Ausstieg.)

Zwischen Dorfen und Messestadt Ost verkehren ebenfalls Direktbusse.

Zwischen Messestadt Ost und München Hbf bzw. Innenstadt wird die Nutzung der U-Bahn-Linie U2 empfohlen. Für den Zeitraum der Bauarbeiten werden dort alle Fahrkarten der SOB-Strecke anerkannt.

Hinweis zur Ersatzhaltestelle für Thann-Matzbach: Diese befindet sich in Lengdorf Ort.

Hinweis zu parallel laufenden Bauarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke:

Wegen einer Weichenerneuerung am Isartor und Arbeiten für die 2. Stammstrecke ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Karlsplatz (Stachus) und Ostbahnhof bzw. Trudering/Giesing von Dienstag, 31. März, 22:40 Uhr, durchgehend bis Montag, 13. April, 4:40 Uhr, unterbrochen. Fahrgäste von und zur Innenstadt nutzen daher am Ostbahnhof alternativ die U5.

Hinweis für die Fahrgäste

Die Südostbayernbahn bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren. Aktuelle Informationen und Fahrplandaten sind in der DB-Reiseauskunft, über die App DB Navigator sowie auf den Kanälen der Südostbayernbahn verfügbar.



Weitere Informationen unter: Fahrplanabweichungen und Bauarbeiten bei der Südostbayernbahn