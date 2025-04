Bauarbeiten in Laim: Fahrplanänderungen auf der S-Bahn-Stammstrecke an Ostern

Vorbereitung der Inbetriebnahme von Gleis 2 in Laim • Kein S-Bahn-Verkehr in der westlichen Stammstrecke • Weitere Baustellen in den Osterferien

Am langen Osterwochenende führt die Deutsche Bahn im Bereich Laim eine Vielzahl an Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des Gleis 2 durch, darunter Kabeltiefbauarbeiten, Arbeiten an Oberleitungen oder das Aufstellen von Signalen. Von den Bauarbeiten ist der S-Bahn-Verkehr betroffen.

Umfangreiche Fahrplanänderungen mit Ersatzverkehr

Von Freitagabend, 18. April (22:40 Uhr), bis Dienstagmorgen, 22. April (4:40 Uhr) sind zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke keine Fahrten über die Stammstrecken-Gleise möglich. Die S-Bahnen entfallen in diesem Bereich oder werden umgeleitet. Die übrige Stammstrecke bleibt befahrbar, sodass die Innenstadt von Osten kommend mit insgesamt vier S-Bahn-Linien weiter gut erreichbar ist. Auch die Flughafen-Anbindung ist mit der S1 und der S8 weiter gewährleistet. Die Änderungen auf den einzelnen S-Bahn-Linien im Detail:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof.

beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof. Die S2 verkehrt nur zwischen Petershausen/Altomünster und Heimeranplatz (im Halbstundentakt und ohne Halt in Laim) sowie zwischen Hackerbrücke und Erding.

verkehrt nur zwischen Petershausen/Altomünster und Heimeranplatz (im Halbstundentakt und ohne Halt in Laim) sowie zwischen Hackerbrücke und Erding. Die S3 verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen.

verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S5 und die S7 werden zu einer durchgehenden Linie kombiniert. Die Züge in Richtung Kreuzstraße fahren dabei unter der Liniennummer S5, die Züge in Richtung Wolfratshausen fahren als S7.

und die werden zu einer durchgehenden Linie kombiniert. Die Züge in Richtung Kreuzstraße fahren dabei unter der Liniennummer S5, die Züge in Richtung Wolfratshausen fahren als S7. Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg.

fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg. Die S8 verkehrt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen.

Als schnelle Fahrtalternative ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof können Fahrgäste die S6 oder den Regionalverkehr nutzen. Für die nicht angefahrenen Stationen entlang der Stammstrecke ist außerdem ein Busersatzverkehr im 10-Minuten-Takt mit Halt an allen Stationen zwischen Pasing und Hauptbahnhof unterwegs. Betroffene Fahrgäste der Linien S1 und S2 können in Moosach bzw. am Heimeranplatz in die U-Bahn von/zur Innenstadt umsteigen. Die jeweils schnellste Verbindung finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Änderungen und die Fahrzeiten der Busse enthalten.

Erstmals bei Stammstreckenbauarbeiten setzt die DB an Ostern große purpurfarbene Informations-Stelen ein, die die Orientierung erleichtern. Sie stehen als auffällige Blickfänger an allen Ersatzverkehrshaltestellen und informieren über das Liniennetz während der Bauarbeiten sowie den Busersatzverkehr. Teils weisen zusätzliche Stelen außerdem den Weg vom Bahnhof zur Bushaltestelle. Ergänzend zur Wegeleitung vor Ort stellt die DB an einigen Bahnhöfen mit weiter entfernten Bushaltestellen auch QR-Codes bereit, mit denen Fahrgäste per Karten-App auf dem Smartphone zum Ersatzverkehr gelangen.

Weitere Bauarbeiten in den Osterferien

Die DB nutzt die Ferienzeit für weitere Bauarbeiten im S-Bahn-Netz:

Am ersten Ferienwochenende (12. und 13. April) arbeitet die DB jeweils von 5:30 bis 16 Uhr am neuen Stellwerk am Ostbahnhof. Dann fahren Ersatzbusse zwischen Ostbahnhof und Trudering/Johanneskirchen. Die Stammstrecke wird trotz Bauarbeiten von fünf S-Bahn-Linien befahren.

Wie bereits in den zurückliegenden Monaten kommt es auch in den Ferien in einigen Nächten zu Fahrplanänderungen wegen Arbeiten für das neue ESTW.

An Karfreitag (18. April) wird die S8 wegen Kabelarbeiten zwischen Pasing und Gilching-Argelsried durch Busse ersetzt.

Am letzten Ferienwochenende (26. und 27. April) ist die S3 wegen Brückenarbeiten zwischen Deisenhofen und Holzkirchen unterbrochen. Ersatzweise fahren Busse.

Baustellen-Überblick auf der S-Bahn-Webseite

Die S-Bahn informiert auf einer Sonderseite über die Bauarbeiten mit den größten Auswirkungen im April:

s-bahn-muenchen.de/baustellenfruehling

Eine vollständige Übersicht aller baubedingten Fahrplanänderungen gibt es wie gewohnt auf

s-bahn-muenchen.de/baustellen.

Für Fragen steht der S-Bahn-Kundendialog täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.