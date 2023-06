Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Riem und Markt Schwaben sowie Haltausfälle in Grub und Berg am Laim

Busersatzverkehr von 7. bis 12. Juni • Haltausfall in Grub und Berg am Laim bis 15. September • Sperrung der Unterführung in Riem

Die DB setzt den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Riem fort und arbeitet an Oberleitungen im Bereich Feldkirchen. Aus diesem Grunde kommt es von Mittwochabend, 7. Juni (22.45 Uhr), durchgehend bis Montag, 12. Juni (3.30 Uhr), zu umfangreichen Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Riem und Markt Schwaben. Von 10. Juni bis 15. September halten die S-Bahnen stadteinwärts zudem nicht in Grub und Berg am Laim.

Mittwoch, 7. Juni (22:45) durchgehend bis Montag, 12. Juni (3:30):

Schienenersatzverkehr zwischen Riem und Markt Schwaben

Zwischen Riem und Markt Schwaben werden alle S-Bahnen der S2 durch Busse ersetzt. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit zwischen Markt Schwaben und Riem um etwa 20 Minuten. Am Freitag, 9. Juni, verbindet zusätzlich ein Expressbus den Bahnhof Markt Schwaben direkt und ohne Zwischenhalt mit dem U-Bahnhof Messestadt Ost, wo Anschluss zur U2 besteht. Der Direktbus ist von 6 bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt unterwegs und benötigt für die Fahrt eine knappe halbe Stunde.

Montag, 12. Juni, bis Samstag, 15. September:

Kein Halt in Grub und Berg am Laim bei stadteinwärts fahrenden S-Bahnen

Wegen der Bahnsteigarbeiten in Riem verkehren die S-Bahnen dort über ein anderes Gleis und halten an einem provisorisch errichteten Bahnsteig. Wegen der dadurch eingeschränkten Streckenkapazität müssen bei den stadteinwärts fahrenden S-Bahnen der S2 von Montag, 12. Juni, durchgehend bis Samstag, 15. September, die Halte in Grub und Berg am Laim entfallen. Für Fahrgäste von und nach Grub ist ein Busersatzverkehr von Poing über Grub nach Heimstetten eingerichtet. Fahrgäste nach Berg am Laim können alternativ ab Leuchtenbergring die Tram 19 (Haltestelle Einsteinstraße) oder ab Ostbahnhof die Buslinie 190 nutzen.

Die S-Bahnen in Richtung stadtauswärts sind von den Haltausfällen nicht betroffen und verkehren regulär mit Halt an allen Stationen.

Sperrung der Unterführung im Bahnhof Riem

Ab 12. Juni muss die Bahnhofsunterführung in Riem für die Bauarbeiten bis Mitte September komplett gesperrt werden. Der nördliche Zugang zur Unterführung ist bereits seit dem 26. Mai geschlossen. Ein Wechsel zwischen beiden Bahnsteigen ist alternativ über den Bahnübergang an der Graf-Lehndorff-Straße oder die Personenunterführung Erdinger Straße möglich.

S-Bahn München informiert umfassend über Fahrplanänderungen

Alle Details zu Bauarbeiten und Fahrplanänderungen gibt es rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Fahrplanänderungen auf s-bahn-muenchen.de/baustellen. Dort sind auch Lagepläne der SEV-Haltestellen zu finden. Außerdem informieren Aushänge an den Stationen sowie Hinweise im Fahrgast-TV und Durchsagen über die Bauarbeiten. Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.