Bauarbeiten: Weniger S-Bahn-Linien durch die Stammstrecke am letzten Augustwochenende

Wegen Oberleitungsarbeiten für die Sendlinger Spange und Bauarbeiten für die 2. Stammstrecke in Laim ist der S-Bahn-Verkehr am Wochenende von Freitag, 29. August, 22.30 Uhr, bis Montag, 1. September, 4.40 Uhr, eingeschränkt. Nur die S7 und die S8 fahren regulär. Somit befährt die S8 als einzige durchgehende Linie die komplette Stammstrecke. Die Details:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und fährt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt und nur im 20/40-Minuten-Takt.

Die S2 fährt nur zwischen Altomünster/Petershausen und Heimeranplatz (Anschluss zur U-Bahn) sowie zwischen Hackerbrücke und Erding.

Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Ostbahnhof und Holzkirchen.

Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

Die S5 fährt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof.

Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Ebersberg.

Die S7 fährt regulär (wegen Gleisbauarbeiten nur im 20/40-Minuten-Takt).

Die S8 fährt regulär. In Laim hält sie in beiden Fahrtrichtungen an Gleis 3.

Fahrgäste können neben den verkehrenden S-Bahn-Linien je nach Fahrtabschnitt alternativ auch die U-Bahn bzw. die Regionalzüge nutzen. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen enthalten. Details zu dieser und allen weiteren Bauarbeiten im S-Bahn-Netz gibt es unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.