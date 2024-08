Bauarbeiter nach Sturz in Baugrube lebensgefährlich verletzt

Franz-Nißl-Straße – Am Donnerstag ist ein Bauarbeiter aus bislang unbekannten Gründen auf einer Baustelle in eine Baugrube gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden.

Der etwa 45-jährige Mann stürzte aus dem zweiten Stockwerk eines Gebäudes mehrere Meter tief in eine Baugrube und rutschte in einen Spalt zwischen dort angebrachten Spundwänden und einer Mauer. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Seine Arbeitskollegen setzten sofort einen Notruf ab.

Der eingetroffene Rettungsdienst versorgte den Mann noch an Ort und Stelle, die hinzualarmierte Drehleiter hob den Patienten dann in einer Schleifkorbtrage aus der Baugrube und brachte ihn auf Erdgleiche. Anschließend wurde er mit Notarztbegleitung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.