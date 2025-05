Baubeginn im Osten der 2. Stammstrecke: Info-Markt für die Anwohner:innen

Die Hauptbauarbeiten für den Ostabschnitt der 2. Stammstrecke starten: Zwischen Marienhof und Leuchtenbergring beginnt die Deutsche Bahn (DB) ab Juni mit der Arbeit an zentralen Bauabschnitten, darunter der Tunnelbau, der neuen Tief-Station am Ostbahnhof sowie Rettungsschächten in Haidhausen. Um die Anwohner:innen frühzeitig zu informieren, veranstaltet die DB am Donnerstag, 15. Mai 2025, von 14 bis 18 Uhr einen öffentlichen Info-Markt auf der Transit Rooftop Bar im Werksviertel (Atelierstraße 4, 81671 München).

An verschiedenen Ständen geben DB-Mitarbeiter:innen Antworten auf Fragen wie:

Was bedeutet der Tunnelbau zwischen Marienhof und Leuchtenbergring für meinen Stadtteil? Wie verändert sich der Ostbahnhof? Welche Rolle spielen Rettungsschächte und Lärmschutz? Die DB hat dazu mehr als 13.000 Haushalte im direkten Auswirkungsbereich per Postkarte eingeladen und informiert in den S-Bahnen über die Veranstaltung. Willkommen sind neben den Anwohner:innen auch alle anderen interessierten Bürger:innen.

Der Info-Markt ist Teil eines breiten Informationsangebots der DB. Das Infozentrum am Marienhof ist regelmäßig geöffnet, Baustellenführungen bieten exklusive Einblicke, und unter dem Format „Zeit zum Reden“ haben Bürger:innen die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Zusätzlich informieren ein allgemeiner Newsletter zum Baufortschritt beim Großprojekt 2. Stammstrecke sowie ein ortsbezogener Baustellen-Newsletter, der über die Projektwebseite abonniert werden kann: https://www.2.stammstrecke-muenchen.de/newsletter.html

Mit der 2. Stammstrecke wollen DB, Stadt, Freistaat und der Bund das S-Bahnsystem in München und der Region leistungsstärker, zuverlässiger und attraktiver machen und mehr Verkehr auf die umweltfreundliche Schiene verlagern. Dafür wird eine zweite S-Bahn-Stammstrecke auf rund zehn Kilometern und in bis zu 48 Metern Tiefe zwischen Laim und Leuchtenbergring gebaut. Zudem baut die DB fünf Bahnhöfe neu, stärkt die S-Bahn-Außenäste, führt neue Expressverbindungen und Regional-S-Bahnlinien ein und baut ein neues Elektronisches Stellwerk am Ostbahnhof. Die DB wird das Projekt nach derzeitiger Planung zwischen 2035 und 2037 fertig stellen.