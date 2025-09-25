Bauernmarktmeile – Bus-Umleitungen am Sonntag im Bereich Odeonsplatz

Wegen der Bauernmarktmeile kommt es am Sonntag zu Verkehrssperrungen im Bereich Odeonsplatz und Ludwigsstraße. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb zwei Buslinien umleiten. Die Änderungen gelten am Sonntag, 28. September, von Betriebsbeginn bis ca. 21 Uhr.

Die MVG-Museenlinie 100 kann in beide Richtungen die Haltestelle Odeonsplatz nicht bedienen. In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Von-der-Tann-Straße zum Haltepunkt nach der Einmündung der Ludwig-straße verlegt.

Der Bus 153 fährt auf einem verkürzten Linienweg und beginnt bzw. endet an der Haltestelle Universität. Die Haltestellen Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße können nicht angefahren werden. Fahrgäste können zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Universität die U-Bahn nutzen.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungs-auskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.