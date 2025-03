Bauliche und technische Mängel: Bad Forstenrieder Park schließt am 12.4.2025

Das Hallenbad Forstenrieder Park wurde 1976 eröffnet. Nach nun knapp 50 Jahre Betrieb weist das Stadtteilbad – trotz hoher laufender Ausgaben der SWM in die Instandhaltung – bauliche und technische Mängel auf. Insbesondere ist zwischenzeitlich die Standsicherheit des Gebäudes in verschiedenen Bereichen beeinträchtigt und nur mit provisorischen Maßnahmen gesichert. Deshalb schließt das Hallenbad am Samstag, 12. April (letzter Öffnungstag: Freitag, 11. April).

Das baufällige Gebäude werden die SWM ab Mitte 2026 abbrechen. Aufgrund des Baujahrs ist mit entsprechenden Lasten und Schadstoffen zu rechnen. Die SWM werden daher Planung und Durchführung an entsprechende Fachfirmen vergeben. Davor muss das Gelände auch noch auf Munitionsreste untersucht werden, da sich hier während des Zweiten Weltkriegs eine Flugabwehrstellung befand. Die Rückbauarbeiten, die mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt und die Anlieger durchgeführt werden sollen, werden voraussichtlich im Sommer 2027 abgeschlossen sein. Für die anschließende Nutzung prüfen die SWM derzeit verschiedene Varianten.

Die SWM betreiben in München viele Frei- und Hallenbäder. Daher stehen den Badegästen vielfältige Alternativen zur Verfügung (alle Infos unter www.swm.de/baeder); ab Montag, 14. April auch wieder das Westbad. Die SWM würden sich freuen, die Nutzer*innen des Bads Forstenrieder Park in einem ihrer anderen Bäder begrüßen zu dürfen. Für die Vereine und Schulen werden soweit möglich Ersatz-Wasserflächen organisiert.