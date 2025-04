bauma@night 2025 – Exklusive Eindrücke der größten Messe der Welt bei Nacht

Am 7. April 2025 öffnete in München die bauma, die flächenmäßig größte Messe der Welt, ihre Tore – und setzte gleich am Eröffnungsabend mit dem exklusiven Presseevent „bauma@night“ ein besonderes Highlight.

Geladen waren ausgewählte Medienvertreterinnen und -vertreter, die ab 18:30 Uhr im stilvollen Ambiente des Restaurants Turmblick am Eingang Ost empfangen wurden. Nach einem entspannten Get-together bei kulinarischen Köstlichkeiten und ersten Gesprächen startete um 19:50 Uhr die Sonderfahrt mit dem bauma Express über das stimmungsvoll beleuchtete Freigelände.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Rahmen von fünf gezielt ausgewählten Standbesuchen erhielten die Gäste faszinierende Einblicke in Innovationen, Maschinen und Technologien – eingebettet in die besondere Atmosphäre der einbrechenden Dämmerung. Persönliche Gespräche mit Unternehmensvertretern, darunter mehrere CEOs, boten die Möglichkeit zu exklusivem Austausch auf Augenhöhe.

Stationen des Abends:

20:00 Uhr – Liebherr

Ein imposanter Auftakt mit beeindruckender Maschinentechnologie und visionären Entwicklungen.

20:25 Uhr – Tadano

Hoch hinaus mit modernen Kranlösungen – hier wurde Zukunft greifbar.

20:45 Uhr – Wirtgen

Effizienz im Straßenbau: Innovationen, die die Branche bewegen.

21:05 Uhr – Wacker Neuson

Nachhaltigkeit trifft Baupower – praxisnahe Lösungen im Fokus.

21:25 Uhr – Doka

Sicheres Bauen auf höchstem Niveau – ein Blick hinter die Schalung.

Begleitet wurde der Abend von Stefan Rummel, CEO der Messe München, der ebenfalls für persönliche Gespräche zur Verfügung stand und den Gästen spannende Einblicke in die Zukunft der bauma und der Messe München insgesamt gab.

Fazit:

„bauma@night 2025“ bot eine eindrucksvolle Mischung aus exklusiver Atmosphäre, spannenden Inhalten und hochkarätigem Austausch – ein gelungener Auftakt für eine Messe der Superlative.