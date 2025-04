Baureferat eröffnet Brunnensaison

Der Winterschlaf ist vorüber: Oberbürgermeister Dieter Reiter hat heute gemeinsam mit Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer den Rindermarktbrunnen in Betrieb genommen und damit die Brunnensaison 2025 eröffnet. Bis Ende Mai befreit das Baureferat (Gartenbau) kontinuierlich die 202 städtischen Brunnen von ihren hölzernen Winterdecken, reinigt sie und dreht sie auf.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wie jedes Jahr eröffnen wir die Brunnensaison in München zum Gründonnerstag. Mit dem Start der Brunnensaison dreht das Baureferat (Gartenbau) sukzessive auch die städtischen Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum auf. Nun sprudelt bald wieder auch das kostenlose und qualitativ hervorragende Münchner Trinkwasser aus unseren mittlerweile 90 Trinkwasserbrunnen. Und mir ist wichtig, dass wir das Netz weiter ausbauen – deshalb werden dieses Jahr acht weitere Trinkwasserbrunnen dazu kommen.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Der Rindermarktbrunnen ist eine der vielen prächtigen Brunnenanlagen Münchens, um deren Unterhalt wir uns kümmern. Sie sind aber nicht nur zur Zierde. Sprudelnde Brunnen sorgen für eine bessere Luftqualität in der Stadt, bieten nötige Abkühlung an heißen Tagen und steigern damit wesentlich die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Gerade in der stark versiegelten Altstadt sind Brunnen als Teil der grün-blauen Infrastruktur nicht wegzudenken. Um die grünblaue Infrastruktur im ganzen Stadtgebiet noch weiter zu stärken, setzen wir, wo es möglich ist, auch neue Zier- und Spielbrunnen um – so wie etwa am neuen Maria-Nindl-Platz. Ein besonderes Augenmerk haben wir in letzten Jahren darauf gelegt, die Anzahl der Trinkwasserspender im öffentlichen Raum von 15 auf bald knapp 100 deutlich nach oben zu schrauben. Bis Anfang Mai werden außerdem an elf weiteren stark frequentierten Orten wie der Münchner Freiheit, Rosenkavalier- und Rotkreuzplatz, Laimer Anger oder am Olympia-Einkaufszentrum neue Trinkwasserstelen in Betrieb gehen. Die positive Resonanz aus der Bevölkerung unterstreicht, dass wir mit unserem Trinkbrunnenprogramm auf dem richtigen Weg sind und der hohe Aufwand, auch was den Unterhalt der Anlagen betrifft, sich lohnt.“

Darüber hinaus errichtet das Baureferat (Gartenbau) im Laufe des Jahres weitere vier Trinkwasserbrunnen und vier Trinkwasserspender an den Außenfassaden der öffentlichen Toilettenanlagen am Hogenbergplatz, im Arnulf- und Bajuwarenpark sowie in der Grünanlage an der Wilramstraße. Damit wird es in München mit Ende 2025 insgesamt 98 Stellen geben, an denen Bürger*innen und Gästen der Stadt von Ostern bis kurz nach dem Oktoberfest im öffentlichen Raum rund um die Uhr kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung steht.

Alle Trinkwasserbrunnen sind an einem entsprechenden Schild zu erkennen. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, über den die Bürger*innen dem Baureferat etwaige Mängel unbürokratisch melden können. Um die Trinkwasser-Qualität sicherzustellen, reinigt das Baureferat die Anlagen zweimal wöchentlich, inspiziert und wartet sie. Auch die Wasserqualität wird engmaschig beprobt und untersucht.

Der Rindermarktbrunnen, an dem heuer die Eröffnung der Brunnensaison stattgefunden hat, wurde 1964 von dem Münchner Bildhauer und Akademieprofessor Josef Henselmann geschaffen. Dies geschah im Zuge der baulichen Neugestaltung des Rindermarktes. Mit seinem Entwurf griff Henselmann die historische Funktion des Platzes als Viehhandelsplatz und Rindertränke auf, die bis in das 19. Jahrhundert bestand. Auf dem leicht abschüssigen Gelände schuf er aus Tessiner Macchia-Gneis eine terrassierte Brunnenlandschaft. Dabei imitiert das unregelmäßig geformte Brunnenbecken im Zentrum der Anlage die Idee einer natürlichen Wasserlache. Oberhalb der Treppenstufen wird der Brunnen von einer mächtigen Natursteingruppe gekrönt. Sie zeigt drei Rinder, die von dort auf die sich am Brunnen ausruhenden Menschen herabschauen, und etwas abseits auf einer Stützmauer sitzend die Steinfigur eines wachenden Hirten.