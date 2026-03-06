Baustelle Hauptbahnhof: E-Tretroller und Fahrräder werden entfernt

Die Baustelle der Deutschen Bahn (DB) für den neuen Hauptbahnhof hat sich zuletzt auf den nördlichen Bahnhofsvorplatz ausgeweitet. Um den Fluchtweg aus dem Bahnhofsgebäude jederzeit freizuhalten, beginnt die DB kommende Woche damit, E-Tretroller und Fahrräder entlang der Arnulfstraße und am nördlichen Bahnhofsvorplatz zu räumen. Die Verkehrsmittel werden im Bahnhof eingelagert. Dort können sie von ihren Besitzer*innen nach Terminvereinbarung unter der E-Mail-Adresse MUCHBF.fahrrad@deutschebahn.de abgeholt werden.

Über die Maßnahme informieren die DB und die Stadt mit Plakaten vor Ort, auf denen auch ein Lageplan mit alternativen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Bahnhofsviertel abgebildet ist.

Alternative Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Neu wurde im Januar dieses Jahres das Fahrradparkhaus Hirtenstraße in der Erdgeschossebene des Parkhauses an der Marsstraße eröffnet. Das Angebot ist kostenfrei, 24 Stunden öffentlich zugänglich und videoüberwacht. Über eine öffentliche Gebäudepassage zwischen der Arnulf- und Hirtenstraße gelangt man direkt zu den Gleisen des Starnberger Flügelbahnhofs.

Ebenfalls nördlich des Hauptbahnhofes gibt es auf der Arnulfstraße Radabstellmöglichkeiten – mehr als 70 im Westen, rund 110 im Osten. In der Hirtenstraße, zwischen Pfefferstraße und Dachauer Straße, finden rund 90 Fahrräder Platz, in der Elisenstraße weitere 80.

Südlich des Bahnhofes gibt es in der Goethestraße Abstellanlagen für rund 180 Fahrräder, in der Bayerstraße, zwischen Goethestraße und Seidlstraße, finden nochmals knapp 80 Fahrräder Platz.