Bauwagen in Sendling ausgebrannt

Ein Bauwagen ist in der Nacht zum Sonntag komplett ausgebrannt – Die Integrierte Leitstelle wurde über einen Kleinbrand im Bereich der Isartalstraße informiert und schickte daraufhin ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur gemeldeten Einsatzadresse. An der Einsatzstelle angekommen, standen die Feuerwehrleute vor einer brennenden Wand und begannen diese abzulöschen. Da die Zugänglichkeit von dieser Seite weiter nicht mehr möglich war, forderte er weitere Kräfte nach, um über eine andere Straße besser an den brennenden Bauwagen zu kommen. Nach dem Eintreffen eines weiteren Hilfeleistungslöschfahrzeuges und eines Einsatzleitwagens wurde der brennende Bauwagen von allen Seiten abgelöscht. Durch das Feuer ist dieser komplett ausgebrannt. Vermutlich diente der Bauwagen als Schrottcontainer.

Da zeitgleich weitere Anrufer von einem möglichen Trafobrand in einem angrenzenden Heizkraftwerk berichteten, wurden hier eben Einsatzkräfte alarmiert. Es konnte hier aber schnell Entwarnung gegeben werden. Lediglich einige Kabel eines Kühlaggregats wurden durch die Hitzestrahlung des Feuers am Bauwagen leicht beschädigt.