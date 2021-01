Bauzentrum München: Online-Vortrag zum Thema Schimmel

Das Bauzentrum München lädt in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule (MVHS) am Dienstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr zum Online-Vortrag „Frei von Schimmel: Vorbeugen und sanieren“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter dem Link www.mvhs.de/programm/umwelt-natur-wissenschaft.19734/L324958. Schimmel in der Wohnung ist nicht nur eklig, er kann auch gesundheitliche Probleme verursachen. Oftmals tritt Schimmel nach Modernisierungen auf, wenn beispielsweise neue Fenster in ein Gebäude ohne Wärmedämmung eingebaut oder Veränderungen an Heizkörpern vorgenommen wurden. Werden die einzelnen Maßnahmen nicht richtig aufeinander abgestimmt, können optimale Wachstumsbedingungen für Schimmel entstehen. Der Sachverständige Edmund Bromm zeigt in seinem Vortrag, wie Schimmel vermieden und beseitigt werden kann und wie im schlimmsten Fall die Wohnung richtig saniert werden sollte.

Anmeldungen sind ausschließlich online möglich. Weitere Informationen unter veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum, per E-Mail an bauzentrum.rku@muenchen.de oder telefonisch unter 546366-0.