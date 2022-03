Bauzentrum: Online-Infoabend „Strom erzeugen auf eigenem Balkon“

Das Bauzentrum München lädt am Dienstag, 29. März, um 18 Uhr zum Online-Infoabend „Strom erzeugen auf dem eigenen Balkon“ ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich unter http://veranstaltungen.muenchen.de/bauzentrum/veranstaltungen/bauzentrum-online-infoabend-balkonsolar.



Solar-Anlagen für die Steckdose machen es möglich, sogar auf dem eigenen Balkon Strom zu erzeugen und in das Stromnetz der Wohnung einzuspeisen. So können zwischen 5 und 20 Prozent des durchschnittlichen Strombedarfs eines Haushalts abgedeckt werden. Janko Kroschl (Diplom-Ingenieur Elektrotechnik) erläutert die praktischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und stellt eine Kosten-Nutzen-Analyse vor.

