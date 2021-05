Bayerische Lebensfreude trifft auf irische Gastfreundschaft: KENNEDY’S und KILIANS feiern RE-OPENING

Welcome. Willkommen. Cead mile Failte.

Lange musste das Team rund um Paul Daly bis zum Re-Opening warten. Doch seit letzten

Freitag (14.5.) weiß das Kennedy’s Bar and Restaurant am Sendlinger-Tor-Platz in München:

It’s good to be back! Natürlich coronakonform nach allen offiziellen Vorschriften. Und auch

das Kilians Irish Pub nahe der Münchner Frauenkirche wird am 21.5. seine große Terrasse

öffnen. Um alle Gäste trotz der einzuhaltenden Bestimmungen willkommen heißen zu

können, haben die Betreiber im überdachten, beheizten und liebevoll dekorierten Außenzelt

zusätzliche Sitzplätze geschaffen. Bis zu den beliebten Auftritten diverser Live-Bands wird es wohl noch ein bisschen dauern. Doch bis dahin gibt’s wie gewohnt internationale

Sportübertragungen zu frisch gezapftem Guinness oder Kilkenny und irischen Leckereien.

Beliebte kulinarische Klassiker sind die gemischten Fingerfood Baskets, die Burger wie u. a.

der „The Spicy Devil’s Burger“ und der „The James Whiskey BBQ Burger“ mit karamellisierten Zwiebelringen und Speck, aber auch das „Irish Steak“ mit Honig-Senf-Kruste oder der Nationaleintopf der grünen Insel. Den genießt jeder Gast natürlich auch im Außenbereich des Kennedy’s, der trotz U-Bahnumbau eine großzügige Freischankfläche bietet. Also keine Sorge – hier finden alle ihren vorab per E-Mail reservierten Platz. Und es heißt:

Vorbeikommen und die Sonne genießen, Freunde treffen, gemeinsam anstoßen, feine

Gerichte schlemmen und die bayerische Lebensfreude zu irischer Herzlichkeit zelebrieren.

Das Team vom Kennedy’s und Kilians freut sich auf viele bekannte, aber auch neue

Gesichter.

Die Öffnungszeiten fürs Pfingstwochenende sind:

Kennedy’s Bar and Restaurant

21.05. und 22.05. von 12-22 Uhr

23.05. und 24.05. von 14-22 Uhr

Sendlinger-Tor-Platz 11

80336 München

Telefon: 089/599 88 460

Web: www.kennedysmunich.com

Kilians Irish Pub

21.05. und 22.05. von 12-22 Uhr

23.05. von 14-22 Uhr

Frauenplatz 11

80331 München

Telefon: 089/242 198 99

Web: www.kiliansirishpub.de

Irish-Bayrische Gastfreundschaft to go

Wer tatsächlich nicht gleich einen der begehrten Plätze im Kilians oder Kennedy’s ergattern

sollte, der muss trotzdem nicht auf die Köstlichkeiten verzichten. Denn diese gibt’s als Take-Away-Menü nach telefonischer Vorbestellung unter 089/242 199 10 (Kilians) und 089/ 59988 461 (Kennedy’s) zum Abholen. So lässt sich die Zeit bis zum nächsten Pub-Besuch doch viel leichter überbrücken.