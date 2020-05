Bayerische Seenschifffahrt nimmt Schiffsbetrieb am 30. Mai wieder auf

Hygiene-Maßnahmen an Bord, größere Abstände und mehr Kassen

„Ab dem Pfingstwochenende heißt es endlich wieder ‚Leinen los‘ bei der Bayerischen Seenschifffahrt. Die Menschen können sich auf schöne Rundfahrten über die bayerischen Seen freuen“, betonte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker bei einem Besuch der Werft der Bayerischen Seenschifffahrt am Donnerstag (28. Mai) in Starnberg. „Natürlich ist in diesen Zeiten auch an Bord Vorsicht und Abstandhalten geboten. Die Seenschifffahrt hat nach Maßgaben der Gesundheitsbehörden ein wirksames Konzept erarbeitet, bei dem der Schutz der Gäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut im Mittelpunkt steht. Ich bitte alle an Bord, beim Genießen der Fahrt über den See die notwendigen Hy-giene- und Abstandsregeln nicht zu vergessen“, so Füracker weiter.

Das Hygiene-Konzept umfasst zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der Menschen auf den Schiffen: so wird zum Beispiel die maximale Besucherzahl für alle Schiffe reduziert, um den notwendigen Sicherheitsabstand bestmöglich einzuhalten. In den Innenbereichen der Schiffe besteht die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem wird der Kon-takt zwischen ein- und aussteigenden Fahrgästen so weit wie möglich verhindert. Um auch außerhalb der Schiffe das Abstandhalten zu erleichtern, wird es an den Hauptstegen wei-tere Kassen an Land geben. „Die Bayerische Seenschifffahrt macht deutlich, dass der Schutz vor Corona für sie absoluten Vorrang hat. Sie ist damit in diesen schwierigen Zeiten auf dem richtigen Kurs!“, hob der Finanzminister hervor.

Unter normalen Umständen beginnt die Hauptsaison der Bayerischen Seenschifffahrt tra-ditionell immer zu Ostern. Ab diesem Zeitpunkt legen auch die Schiffe auf dem Starnberger See und Ammersee wieder ab. Auf den anderen beiden Seen kann auch ein eingeschränk-ter Winterbetrieb angeboten werden. Zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus blieben die Schiffe aber zuletzt überall in ihren Häfen. Die Seenschifffahrt freut sich, nun am 30. Mai mit einem speziellen Rundfahrtangebot in die neue Saison starten zu können, um so möglichst schnell vielen Gästen ein schönes und sicheres Schifffahrtser-lebnis bieten zu können.