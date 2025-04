Bayerischer Blitzmarathon startet am 9. April

Vom 9. bis 10. April kontrolliert die Bayerische Polizei verstärkt die Geschwindigkeit im Freistaat.

Vom 7. bis 13. April führt ROADPOL, das europäische Netzwerk der Verkehrspolizei, seine erste europaweite Geschwindigkeitsaktion des Jahres durch. Am Mittwoch, den 9. April, beginnt der „24-Stunden-Speedmarathon“ um 6 Uhr. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ an diesem Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Die Bayerische Polizei führt die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, 10. April, um 6 Uhr durch. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren an etwa 1.470 Messstellen die Geschwindigkeit. Eine interaktive Karte mit allen Messstellen finden Sie ab sofort unter www.innenministerium.bayern.de.