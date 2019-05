Bayern feiern bei der „Nacht der Tracht“ am 25. Mai 2019

Live Übertragung des DFB-Pokalfinale mit ZDF Moderator Jochen Breyer

Das DFB-Pokalfinale 2019 wirft bereits seine Schatten voraus. Am 25. Mai 2019 findet – natürlich in Berlin – das Pokalfinale der Männer statt. Von anfangs 64 Mannschaften treffen in der Hauptstadt der FC Bayern gegen den RB Leipzig aufeinander.

Werbung / Anzeige

In der bayrischen Landeshauptstadt werden unsere Jungs von der Säbenerstraße obligatorisch bei der „Nacht der Tracht“ im Löwenbräukeller angefeuert. Bei einer unvergleichlichen Stimmung, die der im Berliner Olympiastadium in nichts nachsteht, wird das Spiel um den Pokal auf zahlreichen Leinwänden übertragen.

Besonderes Highlight: Der beliebte Fußball Experte Jochen Breyer kommentiert das Spiel exklusiv für die Gäste der „Nacht der Tracht“ im Löwenbräukeller.

Jochen Breyer zum Happening: „Ich freue mich schon sehr auf die „Nacht der Tracht“ und finde es toll, dass wir aus der Trachtenparty eine Pokalparty machen. Tracht und Fußball passen hervorragend zusammen, wir feiern gleichzeitig das Ende der Fußballsaison und den Start der Trachtensaison. Ein Sieg der Bayern wird den Löwenbräukeller erst richtig zum Beben bringen.“

„Nacht der Tracht“ Veranstalter Philip Greffenius freut sich auf die sensationelle „weiß/blau“- und „rot/weiße“ Atmosphäre bei der „Nacht der Tracht“ und auf ein sportliches Fußball-Highlight. Nach der letzten Fußball Kollision des FCB und der Nacht der Tracht im Jahr 2012 im „Finale dahoam“ mit der schmerzlichen Niederlage, sind wir dieses Jahr sehr zuversichtlich, dass wir in München und der FC Bayern in Berlin eine rauschende Siegesfeier erleben werden.

Wir feiern die 18. Nacht der Tracht an nur EINEM spektakulären Abend.

In der Location, wo alles begann – im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz. Das Ticketkontingent ist dadurch stark beschränkt. In diesem Jahr heißt es deshalb rechtzeitig Tickets sichern.

Der Löwenbräukeller lädt mit seinen attraktiven Außenterrassen, urigen Stüberln und dem historischen Saal zu einer rießen Trachtenparty ein. Die Gäste dürfen sich auf ein top Programm, frisches Fassbier, zünftige Schmankerl und auf spektakuläre Licht- und Soundeffekte freuen. Ein Highlight des Münchner Party-Frühlings!

Das Programm:

Zünftige Blasmusi der „Feldmochinger“ starten das Programm. Anschließend begrüßen wir die Kultband „Ois Easy“ die den Gästen im Löwenbräukeller ordentlich einheizen wird. Natürlich dürfen der offizielle Fassanstich und der traditionelle Luftballonregen nicht fehlen. Für ein stylisches Update der aktuellen Trachtentrends sorgt die fulminant getanzte Modenschow von Angermaier Trachten

Durch den Abend führt seit der ersten Stunde an, sowie auch in diesem Jahr der charmante „Nacht der Tracht“ Moderator und DJ Goofy Förster.

Der Vorverkauf läuft! Tickets gibt es unter: www.nachtdertracht.de