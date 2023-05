Bayern-Park: Franz-Eberhofer-Fanclub-Eventtag am 3. Juni 2023

Vom Eberhofer-Kreisel über die Metzgerei Simmerl direkt in den Bayern-Park

Rita Falks Krimireihe rund um Franz Eberhofer ist DER Dauerbrenner unter den Krimifans. Am Samstag, 3. Juni, ab 10.00 Uhr veranstaltet der 1. offizielle Franz Eberhofer Fanclub e.V. zusammen mit dem Bayern-Park den ersten Franz-Eberhofer-Fanclub-Eventtag. Die Besucher:innen dürfen sich auf ein einmaliges Programm und spannende Gäste freuen. Der Erlös der Veranstaltung geht zugunsten des Kinderhospitz „Haus Anna“ in Eichendorf sowie einer Ahrtal-Hilfe.

Ersten Franz-Eberhofer-Fanclub-Eventtag für den guten Zweck Rita Falks Krimis rund um den manchmal etwas schrulligen, gelegentlich verplanten, aber überaus liebenswürdigen Dorfpolizisten Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen erfreuen sich höchster Beliebtheit. Insgesamt elf Bände sind bislang erschienen und nehmen die Leser:innen mit in die Welt von Franz, Hund Ludwig, Ex-Kollege Rudi, Gspuis Susi, Oma und Co. Und auch die dazugehörigen Verfilmungen sind stets ein durchschlagender Erfolg. Gemeinsam mit dem Bayern-Park lädt der 1. offizielle Franz Eberhofer Fanclub e.V. zum ersten Franz-Eberhofer-Fanclub-Eventtag. Zu den absoluten Highlights an diesem Tag zählt der Auftritt der niederbayerischen Sängerin Angela Nebauer um 12.00 Uhr. Sie wird unter anderem ihren Song „Lieb Mich“ aus dem Franz-Eberhofer-Film „Guglhupf Geschwader“ performen. Zudem präsentiert Roland Hefter, Schauspieler, Kabarettist, Liedermacher, Sänger und Kommunalpolitiker, um 14.00 Uhr Auszüge aus seinem aktuellen Solo- Programm. Ferner dürfen sich die Besucher:innen auf Franz Monaco und die Schauspieler Uwe Fischer, Rudi Breiteneicher sowie seine Frau Petra Stark freuen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Die Original-Leberkassemmel, das Lieblingsessen von Franz Eberhofer, darf hier natürlich nicht fehlen.

Darüber hinaus werden die Auftritte des Zauberers Magic Didi alias Dietmar Meindl aus Altdorf bei Landshut sowie Rudolf Girgnhuber als Clown Rudolpho Klein und Groß gleichermaßen begeistern. Kinderschminken, bunte Verkaufsstände und eine Versteigerung von Filmrequisiten runden das bunte Programm ab.

Besonderes Plus: Das Event dient dem guten Zweck. Der Erlös der Veranstaltung geht zugunsten des Kinderhospitz „Haus Anna“ in Eichendorf sowie einer Ahrtal-Hilfe.

Bayern-Park – DER „Place to be“ für die ganze Familie

Mit einer Fläche von über 400.000 m² zählt der Bayern-Park zu den schönsten Freizeitparks Bayerns. Herzstück sind die zahlreichen Achterbahnen, Wasserfahrgeschäfte und Karussells. Für die jüngsten Gäste gibt es eine eigens eingerichtete Kleinkindertour, in deren Verlauf jede Menge ruhigere Fahrgeschäfte auf die Kinder warten. Aber auch wer den Adrenalin-Kick sucht, wird schnell fündig. Seit 2011 steht dort der Launch-Coaster „Freischütz“, eine magnetbetriebene Achterbahn, die durch ihr spezielles Design und die rasante Streckenführung für Nervenkitzel sorgt. Mehrfach ausgezeichnet und unter anderem unter die Top-5 Achterbahnen Deutschlands gewählt, bietet der Freischütz ein unvergessliches Erlebnis. Hoch hinaus geht es außerdem mit Voltrum, Süddeutschlands höchstem Freifallturm. 109 Meter Gesamthöhe und 93 Meter freier Fall bieten ein einmaliges Erlebnis. Neu in der Saison 2023 ist die innovative Familienachterbahn FirleFranz mit offenem Ende, die Spaß und Spannung auch schon für Abenteuerlustige ab drei Jahren bietet. Das von den Betreibern liebevoll gestaltete Gelände beschränkt sich dabei aber nicht nur auf Spaß und Action: Im hinteren Teil des Parks befindet sich das grüne Herz des Bayern-Parks. Entlang des beschaulichen Waldrundwegs, gesäumt von sonnigen Wiesen und schattigen Plätzen, laden die Gehege zahlreicher Tiere, der Naturerlebnispfad oder die Greifvogelschau zum Verweilen und Staunen ein.

