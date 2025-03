Bayern-Park: Highlights und Neuheiten 2025

„HehnaHutschn“ und neues Showprogramm im Bayern-Park – Das Freizeitparadies startet mit neuen Attraktionen und Events in die Saison 2025

Der Bayern-Park, der beliebteste Freizeitpark in Bayern, öffnet am 12. April 2025 wieder seine Tore und präsentiert in der kommenden Saison zahlreiche Neuerungen und Veranstaltungen für die ganze Familie: Die spektakuläre Großschaukel „HehnaHutschn“ verspricht ein Schaukelvergnügen der besonderen Art und die Besucher dürfen sich auf ein neues Showprogramm freuen. Zudem gibt es wieder zahlreiche attraktive Events im niederbayerischen Freizeitparadies.

Neue Attraktion: HehnaHutschn

Ab Sommer 2025 erweitert der Bayern-Park sein Angebot um die spektakuläre Großschaukel „HehnaHutschn“. Dieses Fahrgeschäft, gestaltet im Stil eines traditionellen Hühnerstalls, bietet Platz für 16 Personen und verspricht ein mitreißendes Schaukelvergnügen für die ganze Familie. Die zwölf Meter hohe HehnaHutschn wurde vom renommierten Hersteller ART Engineering konzipiert und fügt sich thematisch harmonisch in den hinteren Parkbereich neben Bulldogfahrt und Hoftierrennen ein. Silke Holzner, Geschäftsführerin des Bayern-Park: „Wir freuen uns sehr, unseren Besuchern ein neues Fahrgeschäft bieten zu können, das absolut im Trend liegt. Die HehnaHutschn ist eine Wild Swing-Riesenschaukel, die ohne Überschlag für ein intensives, aber familienfreundliches Fahrerlebnis sorgt. Die aufwendige Thematisierung mit 44 Hühnern und fünf Wasserfontänen ist exklusiv für den Bayern-Park entwickelt worden.“

Neues Showprogramm

Pünktlich zum Saisonbeginn hat der Bayern-Park sein Showprogramm neu aufgestellt und erweitert. Die Gäste dürfen sich täglich auf das Maskottchen Franz-Xaver freuen, der die Gäste am Eingang begrüßt und eine halbe Stunde vor Schluss mit den Kindern in der Kinderdisco für Stimmung sorgt. Tierliebhaber kommen bei der zweimal täglich (außer montags) stattfindenden Greifvogelflugschau und der täglichen Tierexpedition mit Wildhüter Gustl auf ihre Kosten. In den Ferien wird dieses Showprogramm um zusätzliche Attraktionen und Animationen wie Kinderschminken und Willkommens-Kinderdisco sowie neuen Programmhighlights auf der Showbühne erweitert. In den Osterferien sind Klein und Groß eingeladen eine spannende Osterschnitzeljagd durch den gesamten Bayern-Park zu absolvieren und ihre Knobel-Künste unter Beweis zu stellen. In den Pfingstferien verzaubert der Magier Florian Otto zweimal täglich mit seiner Zaubershow UNFASSBAR – Die bayerische Familien-Zaubershow mit Florian Otto im Bayern-Park. Und in den Sommerferien gibt es ebenfalls ein spannendes Zusatzangebot: Vom 05.08. bis 22.08. begeben sich die Gäste auf eine Piratenschatzsuche und vom 23.08. bis 14.09. ist nochmal die Zaubershow mit Florian Otto zu sehen.

Ausgewählte Events 2025 im Bayern-Park

Neben den neuen Attraktionen dürfen sich die Gäste auf eine Vielzahl von Veranstaltungen freuen:

Eberhofer Fantreffen (31.05.2025)

Samstag, den 31. Mai sollten sich alle Fans und Freunde der beliebten Eberhofer-Krimis von Rita Falk im Kalender markieren. An diesem Tag ist der offizielle Franz Eberhofer Fanclub aus Frontenhausen zu Gast im Bayern-Park und veranstaltet ein Fantreffen. Die Besucher dürfen sich auf eine Autogrammstunde mit Eisi Gulp, der den kiffenden Vater des Polizisten Franz Eberhofer spielt und auf weitere Darsteller aus der beliebten Filmserie freuen. Fahrzeuge und Utensilien aus den Eberhofer-Filmen sind zu bestaunen.

21. Sternenkrieger- und Fantasy-Treffen (09./10.08.2025)

Am 9. und 10. August findet erneut das beliebte Sternenkrieger- und Fantasy-Treffen statt. Dabei können Jung und Alt wieder ausgefalle Kostüme und Lichtschwertershows bewundern und in die Welt der Fantasy und Science-Fiction eintauchen. Die Veranstaltung ist mittlerweile ein fester Bestandteil bei der Fangemeinde und lockt jedes Jahr tausende Besucher aus nah- und fern in den Bayern-Park.

Weiß-Blaue Albtraumnächte und Familien-Gruselgaudi (Oktober 2025)

Halloween im Bayern-Park! Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es auch dieses Jahr wieder die Weiß-Blauen Albtraumnächte und die Familien-Gruselgaudi. Sobald die Sonne untergeht, erheben sich schreckliche Gestalten aus ihren Gräbern und läuten die Weiß-Blauen Albtraumnächte im nebelverhangenen Bayern-Park ein. Die schaurig-blutige Veranstaltung ist ein Erlebnis, auf das sich Gäste ab 16 Jahren freuen können: Fünf finstere Horrormazes mit über 90 Live-Erschreckern und wilde Nachtfahrten, die das Blut in den Adern gefrieren lassen, stehen auf dem Programm. Die Weiß-Blauen Albtraumnächte finden an drei Wochenenden (10.-12. Oktober, 17.-19. Oktober, 24.-26. Oktober) sowie an Halloween am 31. Oktober statt.

Für alle jüngeren Gäste und die, die es weniger gruselig möchten, ist hingegen die Familien-Gruselgaudi tagsüber wie gemacht! Drei interaktive Kindergrusellabyrinthe und schaurig-lustige Gestalten sorgen für eine super Halloween-Stimmung auf dem gespenstisch dekorierten Parkgelände. Termine für die Familien-Gruselgaudi sind 11./12. Oktober, 18./19. Oktober sowie am 25./26. Oktober.

Bayern-Park Familienzauber (Dezember 2025)

Auch im Dezember erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight. Der bisherige Adventszauber wird zum Familienzauber, mit einem noch attraktiveren Winterprogramm für Familien. Neben Spaß und Action in vielen Fahrgeschäften dürfen sich die Gäste auf weihnachtliche Dekoration, magische Beleuchtung, ein festliches Showprogramm mit Shows und Weihnachtsrätselpfad, kreativer Bastelwerkstatt, Kinderbackstube, leckeren Köstlichkeiten und vielem mehr freuen.

Freier Eintritt für alle (Winter-)Geburtstagskinder und ABC-Schützen

Geburtstagskinder zahlen an ihrem großen Tag traditionell keinen Eintritt in den Bayern-Tag. Aber auch alle Kinder (bis einschließlich 13 Jahre), die in der Off-Season (01.11.24 – 11.04.25) Geburtstag hatten oder haben, dürfen sich freuen. Am Samstag, 12. April, und Sonntag, 13. April, erhalten alle Wintergeburtstagskinder freien Eintritt in den Bayern-Park. Einfach den Ausweis an der Kasse vorzeigen und alle Attraktionen für einen Tag kostenlos nutzen! Zu Beginn des neuen Schuljahres, genau genommen am 16., 17., 20. und 21. September zahlen alle Erstklässler im Rahmen der Schultüten-Tage keinen Eintritt.

Jetzt Tickets sichern!

Der Bayern-Park öffnet seine Tore am 12. April.

Eintrittskarten und Saisonkarten sind vor Ort sowie im Onlineshop erhältlich.

Einen Überblick über alle Events im Bayern-Park finden Sie hier.

Eintrittspreise 2025

Tageseintrittspreise

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 37,50 €

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 32,50 €

Kinder unter 100 cm Körpergröße: Eintritt frei

Senioren ab 60 Jahre, Gäste mit Behinderung und Schwangere (mit Ausweis bzw. Mutterpass): 30,00 €

Saisonkarten (Gültig vom 12.04.2025 bis zum 05.10.2025)

Besucher ab 140 cm Körpergröße: 104,00 €

Kinder von 100-140 cm Körpergröße: 91,00 €

Senioren ab 60 Jahre und Gäste mit Behinderung (mit Ausweis): 84,00 €

Gruppenpreise 2025 und weitere Informationen finden sie hier

Parkplätze sind kostenlos!