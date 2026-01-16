Bayern Tourismus Marketing präsentiert auf Grüner Woche bayerische Tourismusregionen

Bayern präsentiert sich in Berlin als Land der Genüsse. Mit einem erstklassigen weiß-blauen Auftritt auf der Grünen Woche zeigt der Freistaat seine Attraktivität in Kulinarik und Tourismus. Die Bayernhalle ist wie in vielen Vorjahren der Besuchermagnet schlechthin: In der größten aller Länderhallen zeigen über 80 bayerische Aussteller den Besucherinnen und Besuchern nicht nur die Vielfalt Bayerns als Urlaubsdestination; sie bieten typisch bayerische Schmankerl, erlesene Franken-Weine und andere Köstlichkeiten an.

Beeindruckt zeigte sich Landwirtschafts- und Tourismusministerin Kaniber bei ihrem Rundgang durch die Bayernhalle auch vom Stand der Bayern Tourismus Marketing GmbH (BayTM). Die BayTM ist die Dachorganisation der bayerischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit Sitz in München. Die Ministerin sah sich am Stand unter anderem Filme über verschiedene Tourismusregionen an.

„Auf der Grünen Woche präsentiert sich Bayern der Welt in seiner wunderbaren grenzenlosen Vielfalt. Wir zeigen Besucherinnen und Besuchern aus Deutschland und der ganzen Welt: Bayern ist ein erstklassiges Urlaubsland voller Gastfreundschaft und hervorragenden kulinarischen Genüssen. In Bayern ist für alle etwas dabei. Unsere Aussteller zeigen, was der Freistaat zu bieten hat, sie prägen damit maßgeblich das positive Image Bayerns mit. Darum danke ich auch der BayTM GmbH dafür, dass sie den Freistaat in Berlin auf der Messe mit vertritt“, so Kaniber.

Der Erfolg des bayerischen Auftritts liegt laut Ministerin auf der Hand: „Wir stellen nicht nur aus, sondern machen Bayern mit allen Sinnen erlebbar. Allein auf der Bühne am urigen Biergarten des Entenwirts sorgen rund 50 Musik- und Trachtengruppen mit mehr als 1.000 Mitwirkenden aus ganz Bayern für pure weiß-blaue Lebensfreude und zeigen, wie bei uns zünftig getanzt, musiziert und gefeiert wird. Mehr Bayern geht einfach nicht.“

In der Messehalle 22b, bekannt als „Bayernhalle“, geben die vier bayerischen Regionalverbände, mehrere Landkreise und Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof Einblick in die facettenreichen Regionen des Urlaubslandes Bayern. Ein typisch bayerischer Biergarten – der legendäre Entenwirt aus dem Landkreis Rosenheim – rundet den Auftritt ab.

Die Grüne Woche ist die weltgrößte Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Sie ist Treffpunkt für Politik, Wirtschaft und Verbände rund um die Land- und Ernährungswirtschaft. Detaillierte Informationen zum bayerischen Auftritt auf der Messe, die noch bis 25. Januar läuft, finden Interessierte unter https://s.bayern.de/gruene_woche