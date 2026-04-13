Bayerns erste vegetarische Jugendherberge

Die Jugendherberge moun10 in Garmisch-Partenkirchen setzt ab sofort auf rein vegetarische Produkte in der Verpflegung ihrer Gäste. Insbesondere das Angebot auf dem Frühstücksbuffet* besteht künftig ausschließlich aus fleischlosen Speisen. Damit ist das Haus einer der bundesweiten Vorreiter und erste Jugendherberge im Landesverband Bayern, die vollständig auf ein vegetarisches Ernährungskonzept umstellt.

Kevin Kirschke, Leiter von moun10: „Unsere Küche hat mit viel Engagement und Leidenschaft an neuen Rezepturen getüftelt, die wir beispielsweise in Form von vegetarischen Aufstrichen, Gemüsesnacks oder Dips servieren werden. Diese neuen Produkte schmecken nicht nur gut, wir sind damit als Jugendherbergen mal wieder einen Schritt voraus, wenn es um intakte Umwelt, gesunde Lebensführung und den Blick auf folgende Generationen geht.“

In einem mehrmonatigen Prozess hatte das Küchenteam Testdurchläufe mit verschiedenen Gästegruppen durchgeführt. Ergebnis: Nur ein verschwindend kleiner Teil der Gäste hatte Fleisch und Fleischprodukte vermisst – die kreativen Rezepturen, die ab sofort umgesetzt werden, hatten sowohl Schulklassen als auch Familien und Freizeitgruppen überzeugt, so dass einer Einführung einer vegetarischen Verpflegung im Haus nichts im Wege steht.

„Mit der Umstellung unseres Verpflegungskonzeptes auf eine sogenannte ‚Next Generation Green Cuisine‘ bieten wir ein kostenloses upgrade für alle Gäste und liefern den Beweis, dass vegetarische Gerichte uns alle begeistern. Und genau das passt in das nachhaltige Unternehmenskonzept des Landesverbands: (noch) mehr Frische, Vielfalt, Energie und nicht zuletzt ein Gewinn für Umwelt und persönliche Gesundheit“, so Kirschke.

Das Jugendherbergswerk Bayern verfolgt seit mehr als zehn Jahren ein konsequent an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiertes Unternehmenskonzept, das u.a. die Bereiche Verpflegung, Energieversorgung oder Bildungsangebote umfasst. Die rein vegetarischen Angebote in der Jugendherberge moun10 werden dabei auch Impulse für umweltbewusste und ressourcenschonende Programmangebote für Bildungsaufenthalte im Haus liefern. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre sollen zudem Anregungen für andere Jugendherbergen in Bayern gegeben werden, ebenfalls auf Fleisch und Fleischprodukte in der Verpflegung zu verzichten.

Kirschke: „Niemand wird bei uns das Gefühl haben, dass etwas fehlt; im Gegenteil. Wir glauben, dass wir damit genau den Zeitgeist treffen, unsere Gäste begeistern können und sich am Ende nur die Frage stellt, warum wir das nicht schon früher gemacht haben …“

*Die Jugendherberge moun10 bietet im Verpflegungsbereich lediglich ein Frühstücksbuffet und serviert keine Mahlzeiten am Mittag oder Abend.

Über den Landesverband Bayern im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH)

Der Landesverband Bayern im DJH ist als gemeinnütziger Verein Betreiber und Partner von derzeit 46 Jugendherbergen (34 Häuser in Eigenregie, 12 Häuser durch Partner betrieben, z.B. Kommunen oder Verbände) und verfolgt unmittelbar gemeinwohlorientierte Aufgaben. Seit Gründung des DJH steht ein wesentlicher Gedanke im Vordergrund: Junge Menschen sollen unabhängig von Herkunft und sozio-ökonomischem Status die Welt entdecken, Gemeinschaft erleben und ihren Horizont erweitern. Die Jugendherbergen sind ein vielseitiger Lern- und Erlebnisort mit abwechslungsreichen und lebensweltorientierten Programmangeboten für Schulklassen, Gruppen und Familien in den Bereichen Soziales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kultur und Sport. Im Jugendherbergswerk sind ca. 2,4 Mio. Menschen organisiert.