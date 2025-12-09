Bayerns Marathon-Titel 2026 werden in München vergeben

Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks richtet am Sonntag, 11. Oktober 2026, die Bayerischen Marathon-Meisterschaften aus. Der Bayerische Leichtathletik-Verband e. V. (BLV) hat die Titelkämpfe an die Laufstatt Event gGmbH als Veranstalterin vergeben.

Die Laufstatt Event gGmbH ist mit dem klaren Anspruch angetreten, den Marathon in München sportlich, organisatorisch und erlebnisbezogen neu zu positionieren und nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Austragung der Bayerischen Marathon-Meisterschaften 2026 ist dabei ein konsequenter nächster Schritt in dieser strategischen Neuausrichtung.

„Dass die Bayerischen Marathon-Meisterschaften 2026 in der Landeshauptstadt München ausgetragen werden, ist ein starkes sportliches Signal, für den bayerischen Laufsport ebenso wie für die Stadt selbst. Mit dem MARATHON MÜNCHEN by Brooks und der Laufstatt Event gGmbH haben wir einen Ausrichter, der mit seiner Größe, seiner Professionalität und einem klaren Veranstaltungskonzept die notwendigen Rahmenbedingungen für hochklassige Meisterschaften bietet“, sagt Peter Kapustin, Geschäftsführer des Bayerischen Leichtathletik-Verbands.

Die Bayerischen Marathon-Meisterschaften 2026 werden in das Veranstaltungskonzept des MARATHON MÜNCHEN by Brooks integriert. Die Laufstatt Event gGmbH setzt dabei bewusst auf ein Einrundenkonzept, das sowohl für die Athlet*innen als auch für Zuschauer*innen eine hohe sportliche Qualität bietet.

Auch die terminliche Platzierung im Herbst bietet ideale Voraussetzungen für leistungsorientierten Marathonlauf. Im Jahreskalender des nationalen und bayerischen Laufsports ergänzt der Herbsttermin die Meisterschaften im Frühjahr optimal und schafft damit ein stimmiges Gesamtsystem für Spitzen- und ambitionierte Athlet*innen. Die jeweiligen Siegerinnen und Sieger der Hauptklassen tragen den offiziellen Titel „Bayerischer Marathon-Meister*in 2026“.

Die Anmeldung zur Bayerischen Marathon-Meisterschaft erfolgt über die Online-Anmeldung des MARATHON MÜNCHEN by Brooks unter marathonmuenchen.org. Meldeschluss ist der 27. September 2026. Voraussetzung für die Teilnahme an der Meisterschaft ist ein gültiger BLV-Startpass.

„Die Bayerischen Marathon-Meisterschaften in München sind ein wichtiger Schritt in unserer strategischen Weiterentwicklung als Veranstalter. Wir sind angetreten, um den Marathon in München attraktiver zu machen und ihn konzeptionell wie qualitativ weiterzuentwickeln. Dazu gehören für uns ein spürbar aufgewertetes Service-Erlebnis vor, während und nach dem Rennen, mit erweiterten After-Race-Services sowie unserem neu gestalteten Startbeutel, dem Signature Runners Bag“, sagt Laura Bauer, Renndirektorin des MARATHON MÜNCHEN by Brooks.

Alle weiterführenden organisatorischen und formalen Details sind in der offiziellen Ausschreibung der Bayerischen Marathon-Meisterschaften 2026 auf LADV veröffentlicht.