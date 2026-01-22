Bayrischer Staatsminister und Jochen Schweizer eröffnen innovativen Solarpark

Gestern wurde im Rahmen eines Festakts der neue Solarpark an der Jochen Schweizer Arena offiziell eröffnet. Bei der Veranstaltung sprachen unter anderem Jochen Schweizer, Gründer der Jochen Schweizer Arena, sowie der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, Dr. Florian Herrmann, MdL. Die technische Umsetzung des Projekts verantwortet der Münchner Energieexperte Vispiron.

Der Solarpark ist Teil eines integrierten Energiesystems, das erneuerbare Stromerzeugung,

Speicherung und Direktversorgung verbindet. Mit einer Photovoltaik-Leistung von 6,3 MWp

und einer jährlichen Stromproduktion von rund 7,1 GWh kann der Solarpark rechnerisch das 2,5-Fache des Eigenbedarfs der Arena decken. Überschüssige Energie wird gespeichert

oder ins öffentliche Netz eingespeist.

Die Stimmen zur Eröffnung

„Mit dem Solarpark zeigen wir, dass unternehmerische Freiheit und Verantwortung

zusammengehören“, sagt Jochen Schweizer bei der Eröffnung. „Die Arena ist ein Ort für

Erlebnisse – und jetzt auch ein Ort, an dem wir Energie neu denken und selbst erzeugen.“

Auch Dr. Florian Herrmann betont die Vorbildfunktion des Projekts: „Der Solarpark an der

Jochen Schweizer Arena steht beispielhaft für die dynamische Entwicklung in Bayern. Er

zeigt, wie sich Klimaschutz, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit miteinander

verbinden lassen. Bayern ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien bundesweit Vorreiter:

Wir setzen konsequent auf Innovation, lokale Lösungen und modernste Technologien und

haben allein 2025 rund zwei Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen investiert.“

Die technische Umsetzung erfolgte gemeinsam mit Vispiron, das Photovoltaik,

Speicherlösung und Direktleitung zur Arena realisiert hat. „Das Projekt zeigt, wie integrierte

Energiesysteme in der Praxis funktionieren können – skalierbar, wirtschaftlich und

netzdienlich“, erklärt Florian Schönberger, CEO VISPIRON ENERGY Gruppe.

Der Solarpark erstreckt sich über eine Fläche von rund 52.000 Quadratmetern, verfügt über eine Speicherkapazität von 12,2 MWh und ist über eine 2,2 Kilometer lange

Mittelspannungs-Direktleitung direkt an die Arena angebunden. Das Investitionsvolumen

beträgt 9,56 Millionen Euro.