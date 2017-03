BayStartUP prämiert Sieger des Münchener Businessplan Wettbewerbs Phase 1

– Zehn hochkarätige Startups überzeugen Experten-Jury in Phase 1 des Münchener Businessplan Wettbewerbs 2017

– Wettbewerb ist Sprungbrett für junge Gründer ins BayStartUP-Finanzierungsnetzwerk

– HypoVereinsbank lädt bayerische Gründerszene zur exklusiven Prämierung in den HVB-Tower

München, 17. März 2017. BayStartUP, die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte Anlaufstelle für innovative Gründer, prämierte am vergangenen Abend zehn Startups für ihre Ideen. Vom Weißbier To-Go über 3D-druckfähiges Gewebe in der Medizintechnik bis hin zu zusammenklappbaren Kleinstfahrzeugen – die Sieger der Phase 1 des Businessplan Wettbewerbs (BPW) 2017 aus München und Oberbayern setzten sich unter 130 Teilnehmer-Teams durch. Zur Prämierung lud die HypoVereinsbank in einem exklusiven Rahmen in den HVB-Tower, ihrem Unternehmenssitz in Bogenhausen.

Die erste Phase der Businessplanwettbewerbe 2017 begann spannend. „Die Experten-Jury hatte die Qual der Wahl. Aus 130 Teams nominierte sie zunächst die besten 20 – und wählte dann die top-10“, sagte Dr. Carsten Rudolph, Geschäftsführer von BayStartUP. Von der Geschäftsidee über die Teamzusammenstellung bis hin zu Wachstums- und Realisierungspotentialen überzeugten die zehn prämierten Sieger das Gremium mit ihren Innovationen. Es setzt sich zusammen aus erfolgreichen Unternehmern, Managern, Fachexperten und Kapitalgebern. In den weiteren Phasen des Münchener Businessplan Wettbewerbs wird die Jury vor allem bewerten, wie die Gründer ihre Produkte in den Markt bekommen und wie sie mit einer überzeugenden Finanzplanung Investoren gewinnen.

Robert Schindler, Vorstandsmitglied der HypoVereinsbank und verantwortlich für die Unternehmer Bank, zeigte sich von den Gründern beeindruckt: „Die prämierten Unternehmen überzeugen durch ihre große Innovationskraft und ein hohes Maß an Professionalität. Eine starke Startup-Szene ist für die Zukunft der bayerischen und deutschen Wirtschaft von großer Bedeutung. Auch deshalb ist die HypoVereinsbank ein langjähriger Partner von BayStartUP. Zudem unterstützen wir junge Unternehmer mit eigenen Beraterteams für die Themen Gründung und Nachfolge sowie mit den auf digitale Geschäftsmodelle spezialisierten HVB Tech Teams.“

Die zehn Sieger der Phase 1 des Münchener Businessplan Wettbewerbs sind: Alethia-Wood, Beverho, biotINK, Blik, Desio, DynamicComponents, LARALAB, SafetyTaxFree, UrbO und WxFUSION.