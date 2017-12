Beatsteaks live am 10.04.2018 im Münchner Zenith

Nachdem ihr Konzert am 22. Oktober in der Muffathalle in kürzester Zeit ausverkauft war, kommen die BEATSTEAKS 2018 erneut nach München: am 10. April 2018 ins Zenith!

„Yours“ ist der Titel des achten Studioalbums der populären Berliner Band, das unlängst erst erschienen ist. Schon Ende August enthüllte die Band ihre jüngste Kollaboration mit den Kollegen von Deichkind. “L auf der Stirn” ist die erste deutschsprachige Single der BEATSTEAKS und schlug auch im offiziellen Musikvideo bereits hohe Wellen. 21 Songs umfasst das neue Album, entstanden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Produzenten und zahlreichen befreundeten MusikerInnen, darunter Françoise Cactus und Brezel Göring von Stereo Total, Farin Urlaub, Peter Fox, Jamie T sowie The Krauts.

DI 10.04.2018, 20:00 Uhr | Zenith

