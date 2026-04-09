Begeisternder Auftakt der DroneArt Show 2026 in München

Mit einem eindrucksvollen Premierenabend ist die internationale DroneArt Show 2026 am 9. April auf der Galopprennbahn München Riem erfolgreich gestartet – und hat die hohen Erwartungen sogar übertroffen.

Schon vor Beginn strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände, um die besondere Atmosphäre zu genießen. Bei frühlingshaften Temperaturen wurde das Eventareal schnell zum lebendigen Treffpunkt: Kulinarische Angebote, entspannte Musik und gespannte Vorfreude sorgten für einen stimmungsvollen Auftakt.

Im Zentrum des rund einstündigen Spektakels stand ein Live-Streichquartett, das Werke großer Komponisten wie Antonio Vivaldi, Claude Debussy, Modest Mussorgsky, Camille Saint-Saëns und Pyotr Ilyich Tchaikovsky interpretierte. Parallel dazu erhoben sich bis zu 1.000 Drohnen in den Nachthimmel und verwandelten die Musik in faszinierende Lichtbilder.

Besonders beeindruckend: die perfekte Synchronisation von Klang und Bewegung. Die Drohnen zeichneten präzise Formen, fließende Übergänge und erzählerische Bilder an den Himmel über München – von abstrakten Mustern bis hin zu klar erkennbaren Motiven. Das Publikum verfolgte das visuelle Konzert gebannt und honorierte die Darbietung mit langanhaltendem Applaus.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich die Show deutlich erweitert. Neue musikalische Highlights wie „The Sorcerer’s Apprentice“ und „Flight of the Bumblebee“ sowie über 15 Minuten zusätzliche Animationen sorgten für frische Akzente. Die Verdopplung auf 1.000 Drohnen machte sich vor allem in der Bildtiefe und Dynamik der Choreografien bemerkbar.

Die DroneArt Show, organisiert von Fever in Zusammenarbeit mit NovaSky Stories, bestätigte damit eindrucksvoll ihren internationalen Ruf als innovatives Gesamtkunstwerk aus Musik, Licht und Technologie.

Nach diesem gelungenen Auftakt dürfen sich Besucherinnen und Besucher an den kommenden Abenden auf ein ebenso spektakuläres Erlebnis freuen – ein leuchtendes Highlight im Münchner Veranstaltungskalender.

Ticketverkauf und weitere Informationen

Der Ticketkauf erfolgt ausschließlich online über die Fever-Website oder die Fever-App. Die DroneArt Show ist ein einmaliges Open-Air-Erlebnis für Besucher:innen ab 8 Jahren.

Zusammenfassung:

Tickets: Tickets ab 28 Euro, je nach Kategorie und Tag. Wählen Sie zwischen Picknick-, normalen Sitzplätzen und Premium-Tribünenplätzen. Alle Details und Buchung über die Fever-App, Fever oder https://thedroneartshow.com/muenchen

Datum: 09., 10. & 11. April 2026

Ort: Galopprennbahn München Riem – Graf-Lehndorff-Straße 36, 81929 München

Website: https://thedroneartshow.com/muenchen