Behördennummer 115: So lässt sich Wartezeit vermeiden

Mit der leicht zu merkenden Behördennummer 115 erhalten Bürger*innen bundesweit einen direkten Draht zur Verwaltung, so auch in der Stadt München. Die Mitarbeitenden des 115-Service-Centers beantworten Fragen, zum Beispiel in Sachen Wohnsitz anmelden, Ausweis beantragen oder Fahrzeug ummelden.

In den letzten Wochen wird diese Leistung zu bestimmten Zeiten sehr stark nachgefragt, vor allem am Montagvormittag. Daher kommt es dann zu teils längeren Wartezeiten, die auch durch eine umsichtige Personaldisposition nicht mehr abgefangen werden können. Die Mitarbeitenden des 115-Service-Centers sind von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 18 Uhr, erreichbar. Sie kümmern sich gern auch am Nachmittag um Behördenfragen. Dann ist in der Regel mit geringen bis keinen Wartezeiten zu rechnen.

Bei der Behördennummer 115 wird der persönliche Kontakt großgeschrieben. Die meisten Anliegen werden direkt beantwortet. Falls dies einmal nicht möglich ist, wird das Anliegen aufgenommen und eine schnelle Rückmeldung in die Wege geleitet. Ziel der 115 ist es, Bürger*innen und Unternehmen mit einem Anruf verlässliche Auskünfte zu bieten, unabhängig von lokalen und verwaltungsinternen Zuständigkeiten.