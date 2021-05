Behrpark: Polizeieinsatz wegen Schlägerei

Am Samstag, 08.05.2021, gegen 17:15 Uhr, erreichten den Polizeinotruf 110 mehrere Meldungen von Mitteilern aus dem Behrpark in Berg am Laim darüber, dass sich dort eine größere Anzahl von Personen schlagen würde, zudem seien mehrere Schüsse gefallen. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sofort zur Einsatzörtlichkeit im Bereich der Virgilstraße und der Kreillerstraße geschickt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Situation beruhigt und die vermeintlichen Täter waren in unbekannte Richtungen geflohen. Nach ersten Ermittlungen kam es aus bislang unbekannten Gründen zwischen ca. 20 Jugendlichen zum Streit.

Am Tatort wurden Patronen einer Schreckschusspistole und ein Baseballschläger durch

eine Streife aufgefunden.

Im Zuge der Fahndung konnten mehrere flüchtende Jugendliche angetroffen und deren

Personalien festgestellt werden. Unter den angetroffenen Personen befand sich auch der

spätere Tatverdächtige, ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Erding. Er wurde festgenommen. Bei seiner Festnahme leistete er massiven körperlichen Widerstand. Er

wurde daher zu Boden gebracht, gefesselt und in die Haftzelle der Polizeiinspektion 24

(Perlach) transportiert.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hierbei

wurden noch zwei weitere Beteiligte der ursprünglichen Schlägerei festgestellt. Ein 17-

jähriger und ein 16-Jähriger beide aus München. Einer von ihnen hatte eine Platzwunde

an der Schläfe.

Nach den ersten Ermittlungen und Aussagen von Zeugen wurde bekannt, dass der

vermeintliche Schütze nicht gezielt auf Personen geschossen hätte. Insgesamt habe er

drei bis viermal in die Luft geschossen. Die eingesetzte Waffe konnte nicht aufgefunden

werden. Ob sich der Schütze unter den festgestellten Personen befindet, wird derzeit noch

ermittelt.

Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.