„Bei Anruf Licht!“: Geld- und Sachpreise für Störungsmelder

Zahlreiche Münchner Bürger*innen haben sich auch dieses Jahr wieder an der Aktion „Bei Anruf Licht!“ beteiligt. Bereits seit mehr als 20 Jahren gibt es die Aktion, bei der es um die Meldung von Störungen bei Straßenlampen und Ampelanlagen geht. Innerhalb weniger Tage sorgt das Baureferat dann wieder für einen reibungslosen Betrieb. Als Dankeschön für dieses bürgerschaftliche Engagement hat das Baureferat Geldpreise im Wert von insgesamt 18.000 Euro sowie zahlreiche Sachpreise verlost. Die Gewinner*innen werden am Mittwoch, 8. November, bei einem Empfang ab 18 Uhr im Technischen Rathaus geehrt – stellvertretend für alle Bürger*innen, die in den vergangenen zwölf Monaten Störungen gemeldet haben.

Während dieser Zeit gingen im Baureferat knapp 10.000 Meldungen von Störungen an Straßenlampen und Ampelanlagen ein. 15 Prozent davon waren Mehrfachmeldungen derselben Störung. Jede Meldung zählt als Los. Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer sagt dazu: „Wer an unserer Aktion ‚Bei Anruf Licht!‘ teilnimmt, trägt zur Sicherheit in der Stadt bei. Als Dankeschön können sich diejenigen, die Störungen digital oder per Telefon durchgegeben haben, mit etwas Glück auch auf einen unserer zahlreichen Preise freuen. Die gute und effiziente Beleuchtung des öffentlichen Raums in unserer Stadt liegt in der Verantwortung des Baureferates. Der Erfolg von ‚Bei Anruf Licht!‘ und das damit verbundene bürgerschaftliche Engagement hilft uns dabei, diese Aufgabe zu meistern.“

Derzeit setzt das Baureferat den Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um. Zum einen erhöht dies die Betriebssicherheit, zum anderen kann München so CO₂, Energie und letztlich Kosten sparen. Mit den ersten Austauschprogrammen stellt das Baureferat mehr als 65.000 städtische Leuchten auf LED-Technik um. Neue Ampeln verfügen in München bereits seit 2003 über die LED-Technik. Im direkten Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln können LEDs mit einer deutlich höheren Lebensdauer aufwarten.

Dazu sagt Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Leider können aber auch LED-Lampen mal ausfallen oder kaputt gehen. Deshalb braucht es weiterhin aufmerksame Bürger*innen, die dem Baureferat Störungen melden. Das LED-Austauschprogramm und die Aktion ,Bei Anruf Licht‘ gehen Hand in Hand.“

In München gibt es rund 123.000 Straßenleuchten und 1.100 Ampelanlagen. Sie werden vom Baureferat regelmäßig gewartet. Dennoch ist es nicht vermeidbar, dass eine Leuchte oder Ampel ausfällt. Dann können die Münchner Bürger*innen helfen und die Störung melden. Unter der Service-Telefonnummer 233-96222 oder per Meldeplattform „Mach München Besser!“ (https://machmuenchenbesser.de) ist dies an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich.

Alle Informationen zur Aktion „Bei Anruf Licht!“ gibt es im Internet unter www.beianruflicht.de. Weitere Informationen zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sind auf www.muenchen.de/LED zusammengestellt.