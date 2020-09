Bei Kino am Olympiasee geht der Sommer in die Verlängerung!

das schöne Wetter begleitet uns wohl noch ein bisschen und der Wunsch nach Kulturangeboten in einer sicheren Umgebung ist in diesem Jahr so groß wie nie. Deshalb verlängert auch Kino am Olympiasee seine Saison um zwei Wochen.

Bis zum 26. September können nun wie gewohnt Filme im Freien und mit dem nötigen Abstand geschaut werden. Patrick Diesing, Veranstalter: „Wir verstehen, dass in diesem Jahr das Bedürfnis nach Kulturveranstaltungen an der frischen Luft besonders groß ist. Wir verlängern daher und freuen uns nun auf einen goldenen September. Unser herzlicher Dank geht an unsere Partner, die uns in dieser besonderen Zeit so tatkräftig unterstützt haben!”

Felix Lechner, Veranstalter und Sicherheitsbeauftragter: “Unser Dank geht auch an die Behörden für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Von Kino über Kabarett und Live-Konzerte bis zur besonders emotionalen Übertragung des Champions League-Finales konnten wir unseren Gästen zu jeder Zeit Sicherheit bieten. Fantastisch auch, dass unsere Gäste so gut mitgemacht haben.”

Das Sicherheits- und Hygienekonzept von Kino am Olympiasee ist bereits seit 28. Mai im Einsatz, die Gäste sind begeistert: “Liebes Team, ich fand es super organisiert und bestens auf die Corona-Zeit angepasst. Ausreichende Sitzabstände, Abstände auf den Toiletten, “Einbahn-straßengehen”, ausreichend Desinfektionsmittel, alles war gut geregelt. Großes Kompliment! Herzliche Grüße”.

Von DER KÖNIG DER LÖWEN über PARASITE zu THE GENTLEMEN bietet das Programm eine bunte Mischung. Auch Fans von Filmen in Originalsprache kommen nicht zu kurz: Unter anderem JOKER, LITTLE WOMEN oder auch BOHEMIAN RHAPSODY werden im Original gezeigt. Mit ANGRY BIRDS 2 und ONWARD: KEINE HALBEN SACHEN findet am 12. und 13. September nochmals das FamilyOpenAir mit Nachmittagsvorführungen für die ganze Familie statt.

Alle Shows von 7. September bis 26. September (grün = FamilyOpenAir):

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kinoamolympiasee.de