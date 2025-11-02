Beim Abbiegen mit entgegenkommender Fahrradfahrerin kollidiert – Sendling

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Grieche aus dem Landkreis München mit einem Pkw, Fiat, die Plinganserstraße stadtauswärts. An der Einmündung zur Zechstraße wollte er nach rechts in diese einbiegen. Zeitgleich befuhr eine 39-jährige Österreicherin aus München verbotswidrig den linksseitigen Radweg der Plinganserstraße stadteinwärts.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen übersah der 38-Jährige die Fahrradfahrerin und die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die 39-jährige Radfahrerin musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.