Benefiz-Haareschneiden zugunsten von EIN HERZ FÜR RENTNER E.V.

Am 11. Dezember stylen und schneiden die angehenden Friseurmeister der Meisterschulen am Ostbahnhof für einen guten Zweck. Wer sich für das Weihnachtsfest oder Silvester noch einmal seine Frisur richten lassen möchte, bekommt Schnitt und Styling für 30 Euro. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig, einfach spontan vorbeikommen.

Der gesamte Erlös, der bei dieser Aktion zusammenkommt, geht in diesem Jahr an EIN HERZ FÜR RENTNER E.V., der von Armut betroffene Senioren unterstützt.

Ein Leben lang gearbeitet, im Alter arm

Rentner brechen auf der Straße zusammen, weil sie sich die Zuzahlungen zu lebenswichtigen Medikamenten nicht leisten können. Sie verletzen sich im Haushalt, weil sie nicht gut sehen und eine neue Brille für sie unerschwinglich ist. Sie können nicht mehr waschen oder kochen, weil die Waschmaschine oder der Herd defekt ist. Sie frieren in ihrer Wohnung, um Heizkosten zu sparen, oder sie hungern für eine neue Matratze. Aus Scham, kein Geld zu haben, ziehen sich viele aus dem öffentlichen Leben zurück und vereinsamen.

EIN HERZ FÜR RENTNER E.V. unterstützt in Armut lebende Rentner, die in Deutschland gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt haben.

Laut Bundesregierung (2019) beziehen bundesweit rund 9,3 Millionen

Senioren eine Rente unter 900 Euro. 70 % der Betroffenen sind Frauen.

WANN: Mo., 11.12.2023, 8–16 Uhr

WO: Mühldorfstr. 6, 81671 München Haus B, 3. Stock, Raum 3.01