StartNachrichten MünchenBenefizkonzert: Paul Daly Band feat. Dieter Reiter – 07.12.2025 Hexenkessel Tollwood Winterfestival
Benefizkonzert: Paul Daly Band feat. Dieter Reiter – 07.12.2025 Hexenkessel Tollwood Winterfestival
Am Sonntag, den 7. Dezember, lädt das Winter-Tollwood zu einem besonderen Benefizkonzert im Hexenkessel ein – zugunsten der Stiftung Kinderklinik München Schwabing. Ab 15:30 Uhr sorgen Dieter Reiter & The Paul Daly Band für beste Stimmung und musikalische Unterhaltung. Dabei präsentieren sie auch ihr neues Lied „I’mog München in der Weihnachtszeit“, das garantiert für festliche Atmosphäre sorgt.
Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Stiftung Kinderklinik München Schwabing sind herzlich willkommen. Jeder Beitrag hilft, die wichtige Arbeit der Stiftung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter stiftung-kinderklinik-schwabing.de.