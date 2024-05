Benefizkonzert zugunsten der Kinderorthopädie – 21.06.24 im Silbersaal Deutsches Theater München

Neun Chirurgen, Therapeuten und Medizintechniker rocken den Silbersaal und fördern damit die Kinderorthopädie. Seit über zehn Jahren begeistert Angel 206 mit Rock-Klassikern und zeitgenössischen Hits. Bei der Guardians of Bone Tour kommen alle Einnahmen der Kinderklinik Aschau zugute, die bundesweit Kinder mit schweren Fehlbildungen unterstützt.

GUARDIANS OF BONE TOUR

206 Knochen sind im Körper. 206 ist auch eine Engelszahl, die Gutes verspricht. Als sich die Gruppe erfahrener Musikerinnen und Musiker vor über zehn Jahren in einem OP-Saal kennenlernte, war der Name also schnell gefunden: Angel 206 wollten ihre Leidenschaft für Musik mit ihrem Fachwissen in der Kinderorthopädie verbinden und Gutes tun. Nun sind die Rock-Ärzte auf der Guardians of Bone Tour in Straßburg, Kolbermoor, London, Kapstadt und München unterwegs und begeistern mit Songs von Hardrock bis Pop.

KINDERKLINIK ASCHAU

Die Klinik Kind im Zentrum im Chiemgau versorgt bundesweit Kinder mit schweren Deformitäten. Die Kinderklinik ist eine von wenigen Anlaufstellen in Deutschland und auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Angel 206 und das Deutsche Theater München spenden den gesamten Erlös des Konzerts an das Klinikum.

