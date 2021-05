Benefizlauf „Kinder laufen für Kinder“ in München und Umgebung wieder am Start

Die Initiative „Kinder laufen für Kinder“ ruft in diesem Jahr unter dem Motto „Jeder für sich – gemeinsam aktiv“ vom 13. bis 24. Mai 2021 alle Bürger:innen aus München und Umgebung zur Spenden-Challenge 2021 auf.

• Neues Konzept ermöglicht Beteiligung von Menschen aus München und Umgebung zu Corona-konformen Bedingungen

• Erlaufene Kilometer werden kontaktlos digital übermittelt

• Bayerische Unternehmen loben Spendensummen aus –Bürger:innen aus München und Umgebung laufen

• Langjähriger Sponsor, die Genuss-Molkerei Zott, auch dieses Jahr mit dabei

• Spenden kommen der Kinderhilfsorganisation Right To Play zugute

Nach der Corona-bedingten Pause im letzten Jahr, ist die Benefizaktion „Kinder laufen für Kinder“ in diesem Jahr in München mit einem neuen Konzept wieder am Start, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Vom 13. bis 24. Mai 2021 ruft die Initiative Bürger:innen aus München und Umgebung, ob groß oder klein, unter dem Motto „Jeder für sich – gemeinsam aktiv“ zur Spenden-Challenge auf. Die Idee: Um Spenden für soziale Projekte zu sammeln, loben bayerische Unternehmen und Institutionen einen beliebigen Spendenbetrag aus; ihre Mitarbeiter:innen, deren Familien und Freunde sowie alle kleinen und großen Läufer:innnen aus München und Umgebung können diese Spendensumme im festgelegten Zeitraum „ablaufen“. Die erlaufene Spendensumme kommt in diesem Jahr Right To Play zugute. Der erste Sponsor ist bereits mit an Bord: Langjähriger Sponsor von „Kinder laufen für Kinder“, die Genuss-Molkerei Zott, stellt eine Spendensumme in Höhe von 3000 Euro zur Verfügung, wenn im Gegenzug 3000 Kilometer erlaufen werden. „Wir hätten es sehr bedauert, wenn „Kinder laufen für Kinder“ auch dieses Jahr wieder nicht hätte stattfinden können. Das neue, an die Corona-Bedingungen angepasste Veranstaltungsformat mit dem Motto „Jeder für sich, gemeinsam aktiv“ hat uns überzeugt. Nun hoffen wir auf eine rege Beteiligung und werden auch die Mitarbeiter:innen der Zott-Gruppe über das neue Laufformat informieren. Je mehr sich für die gute Sache engagieren, umso besser“, sagt Michaela Matthäus, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Zott SE & Co. KG.

Sich bewegen und digital Spenden sammeln – so funktioniert‘s

Mit dem neuen Veranstaltungsformat stellt die Initiative „Kinder laufen für Kinder“ ein Konzept vor, wie sich die Grundidee „Sich bewegen, um etwas zu bewegen“ auch während der anhaltenden rechtlichen Beschränkungen in Corona-Zeiten umsetzen lässt. „Die letzten Monate waren geprägt durch Einschränkungen im persönlichen Umgang miteinander, beim Ausüben sportlicher Aktivitäten in der Schule, auf dem Sportplatz oder im Fitness-Studio. Durch Home-Office und Home-Schooling mangelt es vielen Kindern und Jugendlichen aber auch Erwachsenen an Bewegung“, sagt Initiatorin Änne Jacobs. In der Challenge-Week ruft die Initiative nun die Bürger:innen aus München und Umgebung dazu auf, sich wieder mehr zu bewegen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun – und das natürlich immer im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen. Weitere Unternehmen und Einrichtungen sind ebenfalls eingeladen, sich an der Spenden-Challenge zu beteiligen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir unseren langjährigen Sponsor, die Genuss-Molkerei Zott für dieses Konzept begeistern konnten. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir noch weitere Unternehmen und Einrichtungen in München und Umgebung für die Idee gewinnen können. Je mehr Unternehmen sich mit einem finanziellen Beitrag bei der Challenge engagieren, umso mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene bewegen sich für die gute Sache und umso mehr Spenden fließen am Ende“, so Änne Jacobs.

Das Prinzip ist ganz einfach: Für den von bayerischen Unternehmen und Institutionen ausgelobten Spendenbetrag müssen die Teilnehmer:innen eine bestimmte Kilometerleistung laufen, wandern, walken oder radeln. Die Erfassung der Strecke erfolgt ganz im Trend der Zeit bequem über die App „komoot“ oder über die Homepage https://www.komoot.de. Mithilfe der App lassen sich nicht nur persönliche Routen für die Spenden Challenge erstellen und hochladen. Die „Folgen“-Funktion ermöglicht es den Aktiven außerdem, sich mit anderen Followern von „KLFK“ (Kinder laufen für Kinder) auszutauschen. Am Ende teilen die Läufer:innen ihre Tour mit KLFK; so werden die Kilometer der Initiative und der „KlfK Challenge Süd“ unterstützt von der Genuss-Molkerei Zott zugeordnet. Den aktuellen Stand der Challenge können alle Interessierten auf der Homepage der Initiative sowie der Sponsoren einsehen. Wenn jemand nicht mit der komoot App laufen will, kann er auch gerne einfach nur seine Laufergebnisse KLFK per Mail mitteilen.

Am Ende der Aktionswoche steht dann fest, ob die Aktiven aus München und Umgebung die Challenge um die ausgelobten Spendenkilometer gemeistert haben und der volle Spendenbetrag überwiesen werden kann.

Per App ans Spendenziel

Kernstück der Online Spenden-Challenge ist die komoot-App. Sie ist Routenplaner, Navigations-App, Tourenverzeichnis und soziales Netzwerk für Outdoor-Aktivitäten in einem und kann sowohl über die Website als auch in Form einer App auf dem Smartphone genutzt werden. Für die Anmeldung ist lediglich eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich. Der Benutzernamen kann frei gewählt werden, eine Klarnamenpflicht besteht nicht. Die kostenlose Anmeldung via Homepage erfolgt über https://www.komoot.de. Die App fürs Smartphone lässt sich in einer kostenlosen Version aus dem App Store (Apple) oder aus dem Google Play Store (Android) herunterladen. Nach der Anmeldung auf der Homepage oder in der App folgt man über die Funktion „Freunde finden“

direkt „KLFK“ (http://www.komoot.de/user/kinderlaufenfuerkinder) und kann sich hier mit anderen Aktiven austauschen. Über den Routenplaner legen die Nutzer:innen die eigene Tour und die gewählte Sportart wie Wandern, Laufen, Walken etc. fest. Wichtig: Damit die Tour zugeordnet werden kann, muss „KlfK Challenge Süd“ im Tour-Titel erwähnt werden. Über die App oder ein GPS-Gerät wird die Tour dann aufgezeichnet und anschließend mit „KLFK“ geteilt. Wer seine Tour „öffentlich“ stellt, ermöglicht damit auch anderen Nutzern, die Tour-Ergebnisse zu sehen. Die Übermittlung der Tourenkilometer ist aber auch ganz ohne App per E-Mail an KlfK möglich.

Spenden mit Right To Play für Hilfe zur Selbsthilfe

Spielen kann Leben retten: Ein Fangspiel kann Malaria erklären; Musik kann Frieden fördern und wichtige Werte wie Toleranz und Mitgefühl vermitteln; ein PlayDay eine ganze Gemeinde mobilisieren. Right To Play ist eine internationale Kinderhilfsorganisation, die spielbasierte Lernmethoden nutzt, um Kindern lebenswichtiges Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. In 15 Ländern in Afrika, Asien und dem Nahen Osten setzt sich Right To Play für benachteiligte Kinder ein. Gerade dort, wo Armut, Krankheit und Krieg den Alltag bestimmen, sind Spiel & Sport wirkungsvolle Mittel, um Kindern ein Stück Normalität und den Start in eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Ablauf: