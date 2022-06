Bennofest mit Gottesdiensten und Frühschoppen am 19.06.2022

Das Bennofest zu Ehren des Münchner Stadtpatrons, des Heiligen Benno, wird heuer mit feierlichen Gottesdiensten am Sonntag, 19. Juni, im Münchner Liebfrauendom und einem Frühschoppen auf dem Domvorplatz begangen. Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, feiert das Pontifikalamt um 10 Uhr, an das sich der Frühschoppen mit der Altbairischen Blasmusik Karl Edelmann anschließt. Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg, Bischofsvikar für die Seelsorgsregion München, steht um 17.15 Uhr der Vesper mit Reliquienprozession vor. Als Gastgeber des Bennofestes haben die Seelsorgsregion München und der Katholikenrat der Region München diesmal besonders geflüchtete Menschen aus aller Welt und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eingeladen. „So wollen wir sie in München unter dem Segen unseres Stadtpatrons willkommen heißen, Begegnung ermöglichen, und den Helferinnen und Helfern ein Dankeschön für ihr Engagement aussprechen“, erläutern Weihbischof zu Stolberg und Katholikenratsvorsitzende Hiltrud Schönheit.

„Mit dem Bennofest möchten wir ein Zeichen setzen, dass die Kirche in München in der und für die Gesellschaft wirkt – gerade mit Blick auf die immer noch bestehenden Herausforderungen der Pandemie und noch mehr das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine“, so Schönheit. „Das Motto des Bennofestes, ,Schlüssel zu unseren Herzen‘, soll uns daran erinnern, dass die Not von Menschen auf der Flucht immer noch groß ist, auch wenn die Nachrichten aus der Ukraine für viele schon zur Gewohnheit geworden sind und andere Krisengebiete aktuell aus dem Blickfeld geraten sind“, betont der Weihbischof. „Die Geflüchteten benötigen noch immer unsere Hilfe, unsere aufgeschlossenen Herzen, ebenso wie die Menschen, die unter den Folgen der Pandemie leiden“, ergänzt die Katholikenratsvorsitzende.

Auf das zweitägige Programm zum Bennofest, bei dem sich im Rahmen des Münchner Stadtgründungsfestes üblicherweise katholische Pfarreien, Verbände und Organisationen mit Informationsständen und einer Kulturbühne präsentieren, muss auch heuer verzichtet werden. Nachdem es zwei Jahre lang pandemiebedingt ausgefallen war, kann es diesmal insbesondere wegen der aktuellen Baustellensituation in der Fußgängerzone nicht stattfinden, da notwendige Fluchtwege blockiert sind.

Der Gedenktag des Heiligen Benno ist der 16. Juni, sein Todestag. Als Bischof von Meißen förderte der Heilige im elften Jahrhundert die Mission und bemühte sich um Vermittlung in den Konflikten seiner Zeit. Im Zuge des Investiturstreites vertrieb Kaiser Heinrich IV. Benno von seinem Bischofsstuhl und setzte einen Gegenbischof ein. Um diese Begebenheit rankt sich eine Legende: Demnach warf Benno beim Verlassen der Stadt die Domschlüssel in die Elbe. Als er Jahre später nach Meißen zurückkehrte und man ihm zur Begrüßung einen Fisch servierte, fand er die Schlüssel im Bauch des Tiers wieder. Deshalb wird der Heilige meist als Bischof mit Fisch und Schlüssel dargestellt. Schon bald nach seinem Tod am 16. Juni 1106 wurde Benno eine große Verehrung entgegengebracht, 1523 wurde er durch Papst Hadrian VI. heiliggesprochen. In den Wirren der Reformationszeit übergab 1576 der letzte katholische Bischof des alten Bistums Meißen die Reliquien des Heiligen an Herzog Albrecht V. von Bayern. Seit 1580 befinden sie sich im Münchner Liebfrauendom. So wurde aus dem sächsischen Bischof ein „bayerischer“ Heiliger. Besonders die Stadt München verehrt ihn bis heute als ihren Patron. Auch das 1921 wieder errichtete katholische Bistum Dresden-Meißen hat sich unter Bennos Schutz gestellt. (kbr)

Hinweise:

Die Gottesdienste werden unter www.erzbistum-muenchen.de/stream live ins Internet übertragen. Nähere Informationen sind unter www.bennofest.de erhältlich.