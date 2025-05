Benzin teurer, Diesel mit neuem Jahrestief

Diesel so günstig wie zuletzt vor über einem halben Jahr / Rohölpreis klettert spürbar

Während bei Benzin der Abwärtstrend gestoppt wurde und der Preis etwas gestiegen ist, zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland beim Dieselpreis im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Rückgang, der sich sogar in einem neuen Jahrestiefststand niederschlägt. So kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel aktuell 1,675 Euro – das sind 0,3 Cent mehr als in der Vorwoche. In die andere Richtung ging es bei Diesel-Kraftstoff: Ein Liter kostet derzeit im Schnitt 1,549 Euro und damit 0,7 Cent weniger. Billiger als zurzeit war Diesel zuletzt am 2. Oktober 2024.

Begleitet wird die gegensätzliche Entwicklung der Kraftstoffpreise von einem gestiegenen Rohölpreis, der sich wieder deutlich von der Marke um 60 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent entfernt hat. So kostet ein Fass mit ca. 159 Litern derzeit fast 67 US-Dollar nach rund 62 US-Dollar in der Vorwoche. Die Ölpreise ziehen vor allem wegen der vorübergehenden Zollpause zwischen den USA und China und der damit einhergehenden Markterholung wieder an.

Dass Diesel dennoch etwas günstiger zu haben ist, dürfte mit dem Rückgang bei der Heizölnachfrage zu tun haben. Heizöl ist ein ähnliches Produkt wie Diesel, wird jedoch anders besteuert. Weshalb sich Benzin andererseits leicht verteuert hat, könnte auch an der sogenannten „Driving Season“ in den USA liegen. Der Zeitraum von Ostern bis Pfingsten geht üblicherweise mit einem höheren Verkehrsaufkommen einher, was sich in höherer Nachfrage widerspiegelt. Zudem notiert der Euro zum US-Dollar im Wochenvergleich etwas schwächer und verteuert damit den Import von Rohöl.

Der ADAC rät allen Autofahrerinnen und Autofahrern, generell vor dem Tanken zunächst die Spritpreise miteinander zu vergleichen, um dann die günstigste Tankstelle in der Nähe anzusteuern. Über die Spritpreis-App „ADAC Drive“ können Verbraucher rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen. Generell gilt, dass Tanken abends deutlich günstiger ist als am Morgen – in der Regel lassen sich so pro Tankfüllung mehrere Euro sparen.