Bequem einsteigen – richtig sitzen

ADAC Liste mit Sitzhöhen von vielen aktuellen Autos / Mit der richtigen Sitzposition Gefahren und Schmerzen vermeiden

Auf dem Neuwagenmarkt gibt es hunderte unterschiedliche Modelle von zahlreichen Herstellern, da fällt es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Soll das Fahrzeug auch noch bestimmte Kriterien erfüllen, wird die Suche noch schwieriger. Wem es wichtig ist, bequem in sein Auto ein- und austeigen zu können, für den ist die Sitzhöhe von großer Bedeutung. Nicht nur ältere Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen, sondern auch kleinere oder größere Personen finden in den ADAC Autotests die Sitzhöhen zu allen aktuell getesteten Modellen.

Als grobe Richtlinie sollte die Sitzhöhe je nach Körpergröße zwischen 47 und 66 Zentimeter betragen, um als angenehm empfunden zu werden. Die ADAC Experten haben eine umfangreiche Liste erstellt, mit der Autokäufer die Sitzhöhen aller vom Club getesteten Modelle auf einen Blick finden.

Neben dem bequemen Ein- und Aussteigen und der optimalen Sitzhöhe ist auch die Einstellung des Sitzes beim Fahren von großer Bedeutung. Moderne Autositze sind flexibel einstellbar und lassen sich meist komplett an individuelle Bedürfnisse anpassen. Das Sitzen sollte so angenehm wie möglich aber gleichzeitig auch so sicher wie möglich sein. Denn durch falsche Sitzpositionen droht im Falle eines Unfalls eine erhöhte Verletzungsgefahr.

So sitzt man optimal im Auto:

Rundum sehr gute Sicht, die Instrumente lassen sich gut ablesen.

Augen etwa auf halber Höhe der Frontscheibe.

Die Vorderkante des Sitzes sollte nicht zu weit nach oben gestellt werden, die Sitzfläche einige Zentimeter vor der Kniekehle enden.

Gesäß so nah wie möglich an die Rückenlehne.

Sitzfläche nur so weit nach hinten fahren, dass die Knie beim Durchtreten der Pedale nicht durchgestreckt sind.

Abstand zwischen Oberkörper und Fahrer-Airbag im Lenkrad ca. 25 bis 30 Zentimeter.

Möglichst aufrecht sitzen, das verringert den Abstand zur Kopfstütze und bekommt dem Rücken besser.

Lenkrad nicht zu hoch einstellen, es muss sichergestellt sein, dass die Armaturen gut abgelesen werden können.

9/3-Uhr-Lenkradhaltung, so beherrscht der Fahrer sein Fahrzeug am besten und kann am schnellsten reagieren. In dieser Haltung sollten die Arme nicht durchgestreckt, sondern leicht angewinkelt sein.

Kopfstütze so hoch wie möglich (Oberkante bis maximal Kopfoberkante) einstellen, so ist man beim Heckaufprall optimal geschützt.

ADAC Liste der Sitzhöhen aktueller Auto-Modelle