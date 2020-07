Bereits ab 30. Juli: Kostenlose Corona-Tests auf der Theresienwiese nach Terminvereinbarung

Bayern bietet als erstes Bundesland kostenlose Corona-Tests für jeden und jede an − auch ohne Symptome. Aufgrund der großen Nachfrage sind diese kostenlosen Corona-Testungen für die Münchner Bevölkerung bereits ab Donnerstag, 30. Juli, auf der Theresienwiese möglich – allerdings nur mit vorheriger Online-Terminvereinbarung unter dem Link www.corona-testung.de.

Die Online-Terminvereinbarung ist ab Mittwoch, 29. Juli, freigeschaltet, die Testungen finden, je nach Terminvergabe, ab 30. Juli von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, statt. Bei der Online-Terminvereinbarung sind persönliche Daten, die Mobiltelefonnummer und die persönliche E-Mail-Adresse anzugeben. Die Terminbestätigung erfolgt per SMS an die Mobilnummer und per Mail an die E-Mail-Adresse. Sollten mehrere Personen, zum Beispiel eine Familie, gleichzeitig zum Test kommen wollen, muss für jede Person ein eigener Termin vereinbart werden.

Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs: „Ich danke allen Münchnerinnen und Münchnern, die das kostenlose Testangebot als Bestandteil der bayerischen Teststrategie zahlreich nachfragen und damit einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer zweiten Welle leisten. Mein Dank geht auch an alle Beteiligten, die es durch ihren großen Einsatz ermöglichen, dass wir den Beginn der Tests für alle vorziehen und bereits ab Donnerstag auf der Theresienwiese durchführen können. Diese Tests helfen bei der Entdeckung asymptomatischer Fälle und sind damit ein wirksames Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Neben der bisherigen Konzeption mit einem Drive-through werden wir auch ein Walk-through unter Beachtung des Abstandsgebots und der Mundschutzpflicht für asymptomatische Personen einrichten, die zum Beispiel einen PCR-Nachweis für Reisezwecke benötigen, oder die über die Corona-Warn-App einen Hinweis erhalten haben.“