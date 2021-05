Berg am Laim: Angriff auf Polizeibeamte

Am Dienstag, 04.05.2021, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Supermarkt in der Schlüsselbergstraße. Die Angestellten des Supermarktes kannten die 62-Jährige bereits, da sie ein Hausverbot für den Markt hatte. Sie wurde darauf angesprochen, war uneinsichtig, woraufhin die Angestellten den Polizeinotruf verständigten.

Beim Eintreffen einer Streife der Münchner Polizei kam die 62-Jährige unvermittelt und aggressiv auf die Beamten zu und versuchte sie zu treten. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte die 62-Jährige fixiert werden. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete sie derart Widerstand, dass ein Polizeibeamter verletzt wurde. Dieser blieb weiterhin dienstfähig.

Die 62-Jährige wurde danach in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Gegen die 62-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.