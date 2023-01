Berg am Laim: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in Berg am Laim verständigt. Über die Feuerwehr wurde auch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert.

Mehrere Streifen wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Während den polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der Brand im Treppenhaus dazu führte, dass hier sehr heiße Rauchgase und Rußablagerungen entstanden. Mehrere Anwohner wurden durch die Feuerwehr aus den oberen Stockwerken mittels einer Drehleiter gerettet. Zwei Anwohner mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden, da diese Rauchgase eingeatmet hatten.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.